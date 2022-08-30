Yarın İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da 31 Ağustos'ta yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da bir süredir nemli ve sıcak günler vatandaşa zor anlar yaşatıyor. İstanbul için AKOM'dan ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yarın (31 Ağustos Çarşamba) İstanbul'da dışarıda işi olanlar hava durumunu araştırmaya başladı.

Yarın İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da 31 Ağustos'ta yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul'da bir süredir nemli ve sıcak günler vatandaşa zor anlar yaşatıyor. İstanbul için AKOM'dan ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yarın (31 Ağustos Çarşamba) İstanbul'da dışarıda işi olanlar hava durumunu araştırmaya başladı.

İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok ili için Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. İstanbul'da dışarıda işi olanlar Yarın İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da 31 Ağustos'ta yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur var mı? sorularını sormaya başladı.

Yarın İstanbul'da hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 31 Ağustos'ta yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile EdiAfet Koordinasyon Merkezi (AKOM) vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada;

İstanbul'da yağmur var mı?

AKOM verisine göre il genelinde Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçinizrne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te de havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

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