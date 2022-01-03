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TIMETURK / GENEL / Yargıtay’dan emsal karar: Arkadan konuşmakla tehdit olmaz

Yargıtay’dan emsal karar: Arkadan konuşmakla tehdit olmaz

Kütahya’da tartıştığı arkadaşının bulunmadığı ortamda silah göstererek tehditte bulunan kişiye “silahla tehdit” suçundan verilen ceza Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

2 Saat Önce
2022-01-03 07:11:44
Yargıtay’dan emsal karar: Arkadan konuşmakla tehdit olmaz

Kütahya'da yaşayan K.A. ve T.K. arasında bir anlaşmazlıktan dolayı tartışma yaşandı.

Yargıya taşınan olayda, T.K.'nın ele geçirilemeyen silahını belinden çıkarttıktan sonra tekrar beline sokup tartıştığı K.A.'yı kastederek, "Kaan'ı vuracağım, öldüreceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, kullandığı ifadelerden dolayı T.K.'ya mahkemece "silahla tehdit" suçundan 2 yıl ile 5 yıl arasında bir hapis cezası verildi. Bunun üzerine mahkeme tarafından verilen karar temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

Kararda, sanığın ele geçirilemeyen silahı belinden çıkarttıktan sonra tekrar beline sokup tartıştığı kişinin yokluğunda onu kastederek, "Kaan'ı vuracağım, öldüreceğim" ifadelerini kullanması eyleminin, "tehdit" suçunu oluşturduğu gözetilmeden yanılgıya düşülerek "silahla tehdit" suçundan hüküm kurulduğuna değinildi.

Daire, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün bozulmasına karar verdi.

DAİRE KOŞULLARI SIRALADI

Daire heyetinin kararının gerekçesinde, tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için gerekli koşullardan bahsedildi. Kararda, sanığın "silahla tehdit" suçunu işlemesi için gerekli koşullara şöyle değinildi:
Mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen 'tehdit' eyleminin, 'silahla tehdit' suçunu oluşturabilmesi bakımından, silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması icap eder.

Bu itibarla, mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli sayılamayacaktır.

Daire heyeti, bu gerekçelerle yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına hükmetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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