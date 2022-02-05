DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan koronavirüse yakalandı
Survivor beklenmedik kavga! Nagihan Berna’ya neden saldırdı?
Yargıtay'dan emsal 'haftalık izin' kararı
İstanbul'un bir ilçesi 57 ilin nüfusunu geçti
Erdoğan'dan elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili açıklama
Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır? Öğretmenlere maksimum kaç ek ders verilir? Öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir?
ABD’nin Ukrayna’ya destek için gönderdiği ilk askeri birlik Almanya’ya ulaştı
Kemal Geçer kimdir? TESLA Türkiye CEO'su Kemal Geçer nereli, kaç yaşında?
Kanada'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı
Burun maskesi nedir? Yemekte takılan burun maskesi korona virüsten korur mu?
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı! Aklınızdan geçenler karşınıza nasıl reklam olarak çıkıyor?
Lucca Restaurant nerededir? I Saldırı mı oldu?
Mehtap Özkan kimdir? Mehtap Özkan kaç yaşında? Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan
MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kimdir?

TIMETURK / GENEL / Yargıtay'dan emsal 'haftalık izin' kararı

Yargıtay'dan emsal 'haftalık izin' kararı

Yargıtay, haftalık tatilin toplu olarak kullandırılamayacağına hükmetti. Kararda, hafta tatilinin toplu olarak kullanıldığı durumda işçiye 0,5 yevmiye daha ücret ödenmesinin gerektiği belirtildi.

16 Dakika Önce
2022-02-05 15:14:43
Yargıtay'dan emsal 'haftalık izin' kararı

şten çıkarılan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretini tahsil etmek için İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

Davalı patron, davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, davalının, hafta tatili izinlerinin toplu şekilde kullandırıldığına dair belgeler sunduğuna dikkat çekti.

Hafta tatilinin toplu kullandırılabileceği ile ilgili hüküm bulunmuyor

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hafta tatilinin toplu kullandırılabileceği ile ilgili hüküm bulunmadığı, bu belgelerdeki izinlerin bir kısmının 1 günden fazla olduğu, ilgili olduğu dönemde 1'er hafta tatili günü şeklinde hesaplama dışı tutulduğu hatırlatıldı.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasanın 63'üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğu vurgulandı.

"Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir"

Hafta tatilinin toplu olarak kullanıldığı durumda işçiye ek yevmiye ödenmesi gerektiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında şu sözler yer aldı:

“İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir. Bunun altında bir süre için haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz.

İşçinin toplu olarak izin kullandığı dönemde çalışması karşılığı olmayan 1 yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödendiği dikkate alındığında davacıya sadece 0,5 yevmiyesi kadar ödeme yapılmalıdır. Buna göre de, mahkemece davacının toplu olarak kullandığı izinlerin hafta tatilinden sayılmayan ve fiilen çalışılmayan her bir günü için, 0,5 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmalı ve bu suretle davacının hafta tatili alacağı belirlenmelidir. Anılan hususun gözetilmemesi hatalı olup bozma sebebidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş