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TIMETURK / GENEL / Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Temizlik fırçasını 'silah' saydı

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Temizlik fırçasını 'silah' saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, komşusunu, fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin, basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

25 Dakika Önce
2021-09-26 12:00:52
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Temizlik fırçasını 'silah' saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı komşusunu, fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin, basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Eskişehir'de aynı apartmanda oturan ve aralarında daha önce komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu belirtilen iki komşu arasında tartışma çıktı.

Evinin balkonunu sildiği bezi çırpmasından dolayı sinirlenen sanık, balkondan balkona komşusuyla tartışmaya başladı. Olay sırasında elindeki araba yıkama fırçasını mağdura fırlatan sanık, komşunun sol kaşının üzerinden yaralanmasına neden oldu.

Komşusunu, "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı" gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğine hükmetti.

Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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