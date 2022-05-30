Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziye veda mı etti?

Her Pazar seyirciyle buluşan Yargı dizisi tüm heyecanıyla devam ederken, dün akşam yayınlanan sezon final bölümü yürekleri ağza getirdi. Ceylin, Eren komiser tarafından sorguya alınarak 'Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?' sorusu izleyicilerin kafasını karıştırdı. Peki, Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziye veda mı etti?