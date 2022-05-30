Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziye veda mı etti?
Her Pazar seyirciyle buluşan Yargı dizisi tüm heyecanıyla devam ederken, dün akşam yayınlanan sezon final bölümü yürekleri ağza getirdi. Ceylin, Eren komiser tarafından sorguya alınarak 'Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?' sorusu izleyicilerin kafasını karıştırdı. Peki, Yargı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziye veda mı etti?
2022-05-30 18:53:39
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı sezonu bomba sahneyle kapattı. Savcı Ilgaz Kaya'nın öldüğüne değinilmesiyle beraber Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Ilgaz karakterinin ölerek diziye veda etmesi konuşulurken izleyiciler gidişatı merak etmektedir. Yargı Ilgaz öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
Dün akşam yayınlanan sezon finali bölümünde Eren komiserin ''Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?'' demesi merakları arttırdı. Ilgaz Kaya'nın gerçekten ölüp ölmediği yeni sezon ile beraber öğrenilecektir.
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