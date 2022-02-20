Yargı 21. bölüm izle! Yargı 21. bölüm nasıl izlenir? Yargı 21. bölüm canlı izle

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı 21. bölüm tek parça olarak internete yüklendi.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı 21. bölüm tek parça olarak yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı 21. bölüm full izle! Pınar Deniz'li dizi kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. 20 Şubat 2022 tarihinde Yargı son bölüm full internete yüklendi. Yargı'nın 21. bölümünü Kanal D resmi sitesinden izleyebilirsiniz.Yargı 21. bölümde;

Laçin, Yekta'nın diplomasız olduğunu Ceylin'e anlatıyor. Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğunu söyler. Bu olay baba ve oğlu karşı karşıya getirir.

Yekta, Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar. Seda ise, Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır. Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır. Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır. Ceylin bu bilgiyle ne yapacak? .