Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lise öğrencilerini ve velileri sevindiren açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında 'Yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız.' dedi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamanın ardından Yardımcı kaynaklar ücretsiz mi oldu? Hangi yardımcı kaynaklar ücretsiz? Lisede soru bankaları bedava mı verilecek? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte yardımcı kaynaklara dair detaylar...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni''nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencileri ilgilendiren önemli konulara değindi. Yardımcı kaynaklar ücretsiz mi oldu? Hangi yardımcı kaynaklar ücretsiz? Lisede soru bankaları bedava mı verilecek? soruları Erdoğan'ın açıklamalarından sonra pek çok kili tarafından sorulmaya başlandı.

Yardımcı kaynaklar ücretsiz mi oldu?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşan Erdoğan yardımcı kaynakların ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı. Erdoğan "Bir yenilik daha yapıyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ücretsiz dağıttığımız ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak dağıtacağız." dedi.

Lisede soru bankaları ücretsiz mi verilecek?

Erdoğan açıklamasında "Şu ana kadar yaklaşık 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz." dedi.

Hangi yardımcı kaynaklar ücretsiz?

MEB bünyesinde hazırlanan yardımcı kaynaklar önümüzde yıllardan itibaren öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Yardımcı kaynak neler?

Her ay yayınlanan bu kaynaklar hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzlerini güldürüyor. LGS ve YKS Sınavlarına yönelik de ayrıca hazırlanan yardımcı kaynak setleri büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Konuya dair dair değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yardımcı kaynak meselesi, uzun yıllardır çözülememişti. Şimdi 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırlıyoruz. Hem dijital platformlarda hem de basılı olarak öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sunuyoruz. Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz. 2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte sene başında yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.