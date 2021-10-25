Yaralı bölgeye okaliptüs yağı sürerseniz...

Sıtma ağacı olarak da bilinen okaliptüs antibakteriyel ve antimikrobiyel özelliğiyle vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Çayı demlenen, yağı kullanılan okaliptüsü sizler için araştırdık...



Çölkurutan ve sıtma ağacı olarak da isimlendirilen okaliptüs mersingiller familyasındandır. Birçok türü bulunan bu ağaç cinsi dünyanın en uzun boylu ağaçlarındandır. Yapraklarından elde edilen yağ ve çay vücuda birçok fayda sağlar. Peki cineol maddesinden zengin okaliptüs vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor?

Okaliptüs solunum yolu hastalıklarına şifa oluyor. Balgam söktürücü özelliğe de sahiptir. Okaliptüsle buhar banyosu yapıldığında nefes açılır ve ferahlanır. Boğaz ağrılarını da hafifleten okaliptüsün çayını demleyip içerseniz yüksek kan şekeriniz dengelenir. Fakat doktorunuza danışmadan böyle bir uygulama yapmamalısınız. Çünkü okaliptüs çayı çok etkili bir çaydır.

Doğal bir ağrı kesici olan okaliptüs birçok merhemin içerisinde kullanılmaktadır. Okaliptüs yapraklarından elde edilen yağ antibakteriyel özelliktedir. Yara üzerine sürüldüğünde hızlı bir iyileşme süreci sağlar. Mantara da iyi gelen okaliptüs çay olarak demlendiğinde vücudu sakinleştiriyor ve strese bağlı uykusuzluk sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Okaliptüs yağıyla gargara yapıldığında antimikrobiyel ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ağız sağlığına olumlu katkılarda bulunuyor.

Okaliptüs çayı nasıl hazırlanır?

Öncelikle okaliptüs yapraklarını güvenilir bir yerden temin etmelisiniz. Bir tatlı kaşığı okaliptüs yaprağını bir bardak kaynar suyun içerisine koyup on dakika boyunca demleyin. Demlenme işlemi bittikten sonra süzün ve tüketin. Fakat etkili bir çay olan okaliptüs çayını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Okaliptüs yağı nasıl kullanılmalı?

Okaliptüs yağını aktarlardan temin edebilirsiniz. Çok güçlü bir yağ olan okaliptüs yağı tek başına kullanılmamalı içerisinde muhakkak zeytinyağı veya badem yağı karıştırılmalıdır.

Okaliptüs yağıyla buhar banyosu nasıl yapılır?

Nefes almakta zorluk çekiyorsanız okaliptüs yağıyla yapacağınız buhar banyosu size iyi gelecektir. Derin bir kaba kaynar su döküp içerisinde on damla kadaar okaliptüs yağı damlatıp başınıza bir havlu alıp gözlerinizi kapatıp bu buharı soluyabilirsiniz.

Okaliptüsün vücuda bir zararı var mı?

Okaliptüs yağını veya çayını kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız okaliptüs yağından uzak durmalısınız. Ayrıca okaliptüs yağı çocuklar için uygun olmayacaktır.

Okaliptüs yağını ağız yoluyla tüketmemelisiniz. Okaliptüs çayını ise günde iki fincandan fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.