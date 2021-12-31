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Yaralarınız geç iyileşiyorsa...

C vitamini eksikliğinde bütün vücudumuz olumsuz etkileniyor. Peki vücudumuzda C vitamininin eksik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Vücut C vitamini eksikliğinde hangi belirtileri gösteriyor? Sizler için bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...

1 Saat Önce
2021-12-31 21:21:02
Yaralarınız geç iyileşiyorsa...


C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özelliklere sahip olduğu için vücuda bol miktarda enerji verir, zinde ve enerjik olmayı sağlar. Vücutta yeteri kadar bulunmaması ve ihtiyacı karşılamaması durumunda kişide yorgunluğa sebep olur.

Vücudumuzda C vitamininin eksik olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Günlük hayatınızda rutininiz değişmemesine rağmen her yeriniz ağrıyorsa vücudunuz size bir şey anlatmak istiyor olabilir. C vitamini, kas ve kemik sağlığı açısından mutlaka almamız gereken vitaminlerin başında gelir. Bu yüzden eksik olduğunda önce kas ve eklemler, daha sonra da kemikler ağrımaya başlayabilir.

C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücutta C vitamini eksikliği olduğunda grip, nezle ve soğuk algınlığına çok daha kolay bir şekilde yakalanıyoruz.

C vitamini, ciltte kolajen üretilmesini sağlar. Kolajen ise cildin canlanmasını, parlamasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. Vücudumuzda yeteri miktarda C vitamini bulunmadığında cildimiz kurumaya başlar, eksiklik uzun süre devam ederse cilt pul pul dökülebilir.

C vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve hücreler arasında bağ kurulmasını sağlar. Bu yüzden diş ve diş eti sağlığı için oldukça önemli bir vitamindir. Vücutta C vitamini eksik olduğunda diş etlerinde şişkinlik veya renksizlik olur. Eksiklik ciddi oranda olursa diş eti kanamaları ortaya çıkar.

C vitamini, vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcı olur. Bu sayede kan dolaşımının düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek olur. C vitamini eksikliği yüzünden kan dolaşımında oluşan aksaklıklar vücudun en ufak bir darbede hassaslaşıp morarmasına sebep olabilir.

Yaralarınız geç iyileşiyorsa vücudunuzda C vitamini eksikliği olabilir. Fakat bu durum, sadece C vitamini değil D ve K vitaminlerinin eksikliğinde de oluşabilir.

Diyet veya spor yapmadığınız halde, günlük beslenme ve aktivite düzeninizi değiştirmemenize rağmen fazla miktarda kilo vermeye başladıysanız C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

C vitamini derinin ve saçların sağlıklı olmasına destek olur. C vitaminin eksikliğinde ise ciltte sorunlar oluşur, saç derisinin ve saçların sağlığı olumsuz etkilenir. Kepek, saç dökülmesi, saçların zayıflaması gibi problemler yaşamaya başladıysanız C vitamini bakımından zengin yiyecekler tüketmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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