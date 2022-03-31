Yaptığı hareket ile gündem Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin nereli, kaç yaşında?

Kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine amuda kalktığı bir gönderiyi paylaşan Sedef Şahin gündem oldu. Bir dönemin beğenilen Türk dizileri arasında gösterilen Adını Feriha Koydum'da Cansu karekterini canlandıran Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin nereli, kaç yaşında? Sedef Şahin rol aldığı dizi ve yapımlar nelerdir? İşte detaylar..

Kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine amuda kalktığı bir gönderi paylaşan Sedef Şahin gündem oldu. Bir dönemin beğenilen Türk dizileri arasında gösterilen Adını Feriha Koydum'da Cansu karekterini canlandıran Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin nereli, kaç yaşında? Sedef Şahin rol aldığı dizi ve yapımlar nelerdir? İşte detaylar..

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin, 14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Küçük yaşlarda tiyatro ile arasında farklı bir bağ başlayan Sedef Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okudu. Birçok dizi reklam ve filmde izleyicilerin karşısına çıktı. Ekranlarda ilk olarak Belalı Baldız dizisindeki Yeşim karakteri ile yer aldı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen markalarının kataloglarında yer aldı. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

Sedef Şahin'in tanınmasındaki en büyük etken Adını Feriha Koydum dizisi oldu. Oyuncu dizide psikolojik hastalıkları olan Cansu karakterine hayat vermişti.

Sedef Şahin'in yer aldığı yapımlar neler?