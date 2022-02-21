Yapı Market Mağazası 1001Home Nahçıvan'da Açıldı!

Ev ve inşaat malzemeleri alışverişi için 2000 metrekarelik bir mağazada alışveriş yapmak ister misiniz? 1001Home yapı market ile bu artık mümkün. Azerbaycan’ın en büyük yapı marketi mağazası 1001Home açıldı!

2009 yılından bu yana kurumsal ve perakende satış ile sektörde yer alan 1001 Home Nahçıvan'daki mağazası ile yeniliklere imza atıyor. “Kendin Yap” felsefesini yaygınlaştırmak için çalışan 1001 Home tadilat ve tamirat işleri için gerekli olan tüm malzemeleri sizlere sunar. E-ticaret alanında da faaliyette olan marka Azerbaycan başta olmak üzere tüm dünyaya kaliteli hizmet sunmak için çalışır. Cahan Holding bünyesindeki 30.000 metrekarelik alanda kurulu olan mağazası ile 1001 Home Azerbaycan'ın en yaygın mağazalar zincirlerinden biridir. Hırdavat, el aletleri, parke, kapı, mobilya gibi kategorilerde hizmet sunan 1001 Home mağazası yerel üreticilerden aldığı güç ve destekle alanında lider olmaya adaydır.

Azerbaycan'ın En Büyük Yapı Market Mağazası 1001Home

Azerbaycan Nahçıvan'daki büyük mağazası ile keyifli bir alışveriş imkanı sunan 1001Home zengin ürün çeşitliliği ile beğeni kazanır. Ferah bir ortamda alışveriş fırsatı sunan Minbir Home ürün sunumu ve tanıtımı konularında da yeniliklere öncülük eder. Minbir Home mağazalarından alacağınız ürünlerle bir ustaya ihtiyaç duymadan kendi tadilatınızı yapmanız desteklenir. Çeşitli tadilat ve tamirat uygulamalarına özel olarak hazırlanan eğitici videolarla fayans döşemeden duvar boyamaya, elektrik tesisatından musluk takmaya kadar pek çok işlemi kolayca yapabilirsiniz. Isıtma sistemleri almak istiyor ama hangisini almanız gerektiğine karar veremiyorsanız 1001 Home mağazasında sorunuza yanıt bulabilirsiniz. Bahçe ürünleri seçiminde de zengin çeşitlilik arasından yeni fikirler edinebilirsiniz. El aletleri konusunda da manuel ya da elektrikli aletler arasından bir tercihte bulunabilirsiniz.

1001Home ile Evinize Renk Katın

Evinizde yapacağınız ufak değişiklikler enerjinizin yükselmesine yardımcı olabilir. Duvar rengini değiştirmek, mutfak dolaplarını yenilemek kendi kendinize yapabileceğiniz kolay tamirat işleridir. 1001 Home mağazasında göz alıcı renk tonlarındaki boyalar, fırça setleri, macun ve verniklerden oluşan boya ürünleri reyonuna göz atabilirsiniz. Boya seçeneklerinin yanında kaliteli duvar kağıtları da tercihleriniz arasında yerini alabilir. Mutfak mobilyası bölümünde de işlevsel dolapları ve raf çeşitlerini bulabilirsiniz. Cahan AVM içindeki 2000 m2'lik 1001 Home mağazasını gezerken ihtiyacınız olan pek çok ürünü bir arada inceleme şansına sahip olabilirsiniz. Elektrik aksesuarları da bunlardan biridir. Anahtar ve prizler, kablolar, kapı zilleri, sigorta kutuları ve daha niceleri için 1001Home'un ürün çeşitliliğinden faydalanabilirsiniz. Tüm bunların yanında parkler, asma tavanlar ve alçıpanlar da gözünüze çarpacak ürün çeşitlerindendir. Zemin, duvar ve tavanlara hareket katan ürünlerle evinizin havasını baştan sona değiştirebilirsiniz.

Binlerce Ürün Çeşidi ile 1001Home Mağazası Hizmetinizde

1001Home 10.000'den fazla ürünü en uygun fiyat politikası ile sizlere ulaştırmayı hedefler. Azerbaycan başta olmak üzere dünya üzerindeki en yaygın pazar ağlarından biri olmayı hedefleyen 1001 Home kalite anlayışı ile beğenileri toplar. Seramik, fayans, derz dolgusu gibi ürünleri uygun fiyatlarla 1001 Home mağazalarında bulabilirsiniz. Seçtiğiniz seramiklerle uyumlu karo modelleriyle de uyum yakalayabilirsiniz. Bu ürünleri banyonuza döşemeyi düşünüyorsanız sıhhi tesisat tadilatını da aradan çıkarabilirsiniz. Yeni banyonuza uygun armatürler ve daha nicesini 1001 Home bünyesinde bulabilirsiniz. Banyo ürünleri ve aksesuarları ile yeni ve etkileyici bir ortam yaratabilirsiniz. Geniş ve ferah bir alana kurulu olan 1001 Home mağazasında aydınlatma ürünleri de dikkat çekici bir yer tutar. Birbirinden kaliteli, şık ve uygun fiyatlı yapı market ürünlerini 1001Home mağazalarından temin edebilirsiniz. .