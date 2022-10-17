Yapı Kredi çöktü mü? Yapı kredi internet bankacılığı neden girilmiyor? Yapı Kredi uygulamaya erişim sorunu gündem oldu. Bankanın müşterileri belli uygulamaları kullanamıyor. İşte detaylar..

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı kredi internet bankacılığı neden girilmiyor? Yapı Kredi uygulamaya erişim sorunu gündem oldu. Bankanın müşterileri belli uygulamaları kullanamıyor. İşte detaylar..

Yapı Kredi çöktü mü?

Mobil uygulama veya online erişimlerde kullanıcılar "yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir, tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz" bildirisiyle karşılaştı.

Kısa süreli erişim engelinden sonra uygulama normale döndü.

Yapı kredi internet bankacılığı neden girilmiyor?

Yapı kredi'den henüz bir açıklama gelmedi.

Uygulama metnine göre sistem yoğunluğundan dolayı erişim bazı hesaplara engellenmiş oldu.

.