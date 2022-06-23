Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “yapay zekâ” ve “yapay bilinç” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında “Yapay zekâ dünyanın sonunu getirebilir mi? Eğer atom bombasının şifresini elde ederse, füzeleri de ateşleyebilir. Mevcut atom bombaları dünyayı yaşanmaz hale getirmeye yeter, yapay zekâya da gerek yok, geri zekâlı politikacılar ve komutanların eliyle. Önemli olan bu teknolojiyi, kim niçin kullanıyor" dedi.

“Yapay zekâ”nın fikir babaların 2. Dünya Savaşı sırasındaki Alman mühendisler olduğunu, hem üstün insan ve hem de insanı modelleyen bir makine üzerinde çalıştıklarını yazan Dilipak şöyle devam etti:

“Attachment'le başladık, Siri, Ceyda derken şimdi sanal asistan programları, otomatik tercüme programları ile yola devam ediyoruz. Şimdi sizi tanıyan bilen ve sizin dilinizde, sizinle 'iletişim kurabilen zeki kişisel dijital asistan'lar test ediliyor.. Arabada yolculuk ederken sizin uykunuz geldiğini fark edip, size eğlenceli fıkralar anlatabilir, müzik dinletebilir, aracınızı yavaşlatıp, size ilk istasyonda durup kahve içmenizi önerebilir.

Hatta arkadaşınızla erken seçim tartışması yaparken, önceki seçim sonuçlarını hatırlayamadığınızda size seçim sonuçlarını söyleyebilir, cevabını merak ettiğiniz sorunuza cevap verebilir.

Kontrol edemediğiniz güç, güç değildir. Digital otoyolda da kontrol dışı hız ve işlemler, hem insana hem de dünyamıza telafisi mümkün olmayan hasarlar verebilir. Bio Hackerler, ya da bunları kontrol eden politik topluluklar, iktidar sahipleri, bu gücü ellerinde bulundurdukları için karşısındakilere karşı acımasızca davranabilirler.”