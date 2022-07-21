Yap Bi Güzellik şarkısı dinle | Tarkan 'Yap Bi Güzellik' şarkı sözleri | Yap Bi Güzellik şarkı klibi izle | Tarkan hayranlarını sevindirecek açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan açıklamasında Yap Bi Güzellik adlı yeni şarkısının çıkacağını duyurdu. Kısa süre içinde haber sosyal medyada gündem oldu. Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı şimdiden oldukça büyük ilgi gördü. Hatırlanacağı üzere Tarkan'ın Geççek şarkısı siyasi mesajlar verdiği iddiası ile çok konuşulmuştu.

Yap Bi Güzellik şarkısı dinle | Tarkan "Yap Bi Güzellik" şarkı sözleri | Yap Bi Güzellik şarkı klibi izle | Tarkan hayranlarını sevindirecek açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan açıklamasında Yap Bi Güzellik adlı yeni şarkısının çıkacağını duyurdu. Kısa süre içinde haber sosyal medyada gündem oldu. Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı şimdiden oldukça büyük ilgi gördü. Hatırlanacağı üzere Tarkan'ın Geççek şarkısı siyasi mesajlar verdiği iddiası ile çok konuşulmuştu.

Tarkan yeni şarkısı Yap Bi Güzellik'in duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Tarkan açıklamasında "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" dedi. Tarkan hayranlarını sevindiren duyurunun ardından binlerce kişi Tarkan "Yap Bi Güzellik" şarkı sözlerini merak edip araştırmaya başladı. Yap Bi Güzellik şarkısı dinleme ve izleme seçenkeleri haberimizde olacak.

Tarkan "Yap Bi Güzellik" şarkı sözleri

Tarkan'ın yeni şarkısı "Yap Bi Güzellik"in sözleri 22 Temmuz'dan sonra açıklanacak. "Yap Bi Güzellik" şarkı sözleri ilerleyen saatlerde haberimize eklenecek.

Yap Bi Güzellik şarkısı dinle

Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik'in 22 Temmuz'da dinleyicilerle buluşacağını duyurdu. 22 Temmuz'dan sonra Tarkan'ın Yap Bi Güzellik şarkısı müzik platformlarında ve Tarkan'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Tarkan'ın Youtube kanalından da parçanın video klibi yayınlanabilir. Tarkan hayranları 22 Temmuz'da şarkıcının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilir.

Tarkan'ın yaz parçası Yap Bi Güzellik şarkısını izlemek isteyenler sanatçının Youtube hesabını takip edebilir. Yap Bi Güzellik şarkısı 22 Temmuz'dan itibaren tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alacak.

Geççek şarkısı rekor kırdı

Tarkan'ın siyasi mesajlar içerdiği konusunda tartışılan şarkısı 'Geççek' yayınlandıktan 24 saat içerisinde tüm dünyada en çok izlenen ikinci video olurken en çok beğeni alan birinci video olmayı başardı.