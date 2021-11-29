Yanığı tedavi etmek için susam yağı kullanın

Doğal yağlar vücudumuz için çok faydalıdır. Gelin birlikte susam yağı ve üzüm çekirdeği yağının vücudumuza faydalarına birlikte bakalım...



Modern tıbba destek olarak alternatif tıbba artık çok daha fazla başvuruyoruz. Bir rahatsızlığımız olduğunda önce modern tıbba başvuruyor daha sonra gözümüzü doğaya çeviriyoruz. Her rahatsızlığın ve hastalığın çözümü doğada mevcuttur. Sizler için susam yağının ve üzüm çekirdeği yağının vücudumuza sağladığı katkıları araştırdık...

Susam yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Susam yağı iyi kolesterolü yükseltir. Kötü kolesterolü (LDL) ise azaltıcı etkidedir. Aynı zamanda kan basıncını düzenler ve yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.

Susam yağı kolajen üretimini artırır. Bu sayede cildin daha sağlıklı ve elastik olmasına yardımcı olur. Susam yağı bilhassa yanık tedavisinde sık sık kullanılan bir yağdır.

Susam yağı diyabet hastalığıyla (şeker hastalığı) savaşan başlıca besinlerden biridir.

Susam yağı İçeriğinde bulunan yüksek magnezyum sayesinde kolon kanserinden vücudu koruyucu bir etkiye sahiptir.

Bakteri önleyici etkileri sayesinde susam yağı ağız ve diş bakımı ve boğaz ağrılarını iyileştirmek için gargara olarak kullanılabilir.

Üzüm çekirdeği yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Üzüm çekirdeği yağı, sivilce ve akne izlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Ciltte oluşmuş ve estetik görünümü bozan kahverengi lekeleri azaltır ve egzama gibi hastalıklara bağlı olarak oluşmuş izlerin tedavisinde kullanılır.

Vücudun farklı yerlerinde oluşan yaralara sürülen üzüm çekirdeği yağı ağrının hafiflemesini sağlar ve iyileşme sürecine hız kazandırır.

Üzüm çekirdeği yağı gözenekleri tıkamadan cildi besler. Aynı zamanda ciltte oluşan kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin sıkılaşmasını sağlar ve cilt rengini eşitler.

Aç karnına içilen üzüm çekirdeği yağı, kalp hastalığı riskini azaltır ve kalbin kuvvetlenmesini sağlar. Yüksek tansiyonu düşmesini sağlar ve kolesterolün düşmesine destek olur.

Üzüm çekirdeği yağı saç bakımında kullanılabilir. Bu yağ saçları nemlendirerek yumuşamalarını sağlar. Saç diplerine uygulanırsa saçı besler ve saç dökülmelerini azaltır. Saç derisini rahatlatan üzüm çekirdeği yağı kepeğe karşı da kullanılır.

Üzüm çekirdeği yağı romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.