Yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor? Türkiye peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alanlara yayıldı. Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler de olurken bir çok yerleşim yeri de yangınlar nedeniyle küle döndü. Peki günlerdir devam eden yangınlar bitti mi? Orman yangınları söndürüldü mü? Yangın söndürme çalışmaları ekiplerin yoğun müdahalesi ile devam ediyor. Bazı bölgelerde yangınlar kontrol altına alındı ancak devam eden ve tehlike arz eden yangınlar devam ediyor.

Yangınlar söndürüldü mü? Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor? Türkiye peş peşe çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alanlara yayıldı. Çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler de olurken bir çok yerleşim yeri de yangınlar nedeniyle küle döndü. Peki günlerdir devam eden yangınlar bitti mi? Orman yangınları söndürüldü mü? Yangın söndürme çalışmaları ekiplerin yoğun müdahalesi ile devam ediyor. Bazı bölgelerde yangınlar kontrol altına alındı ancak devam eden ve tehlike arz eden yangınlar devam ediyor.

Türkiye daha önce görmediği orman yangını faciasıyla karşı karşıya. Onlarca noktada birden çıkan orman yangınları nedeniyle yngınlara müdahale de zorlaşıyor. Orman yangınları rüzgarın ve hava sıcaklığının da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini küle çevirdi. Yangınlarda bir çok ev ağır hasar gördü. Yangınlarda ne yazık ki can kayıpları da yaşandı. Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi bekleniyor.

Yangınlar söndürüldü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlardaki son durumu açıkladı.

38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesi söndürüldüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Antalya'da Manavgat ve Gündoğdu yangınları devam ediyor. Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Marmaris'te bir bölümde parlama var, bu gece kontrol altına alınabilirse oradan da iyi haber alabiliriz. Milas'taki yangın devam ediyor. Balıkesir'deki 6 yangının 5'i kontrol altına alındı, bir yangın devam ediyor. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı. Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda." dedi.

Orman yangınları nerelerde hangi illerde devam ediyor?

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçeleri ile Uşak'taki yangınlar devam ediyor. Aydın, Karacasu'daki yangın da sürüyor.

Orman yangınlarında can kaybı 8 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen acı haberle birlikte çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.