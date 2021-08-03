Yangınlar söndürüldü mü? Orman yangını nerelerde devam ediyor? Yangınlar bitti mi? Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberleri vatandaşların içini yakmaya devam ediyor. Bir anda büyüyen yangınlar bir çok yerleşim yerini küle çevirdi. Yangınlarda ne yazık ki hayatını kaybedenler de oldu. Türkiye'nin gündemi yangınlarla mücadele oldu. Peki günler geçmesine rağmen yangınlarda son durum nedir? Antalya, Muğla, Aydın, Isparta'da yangınlar devam ediyor mu? İşte orman yangınlarında son durum...

Yangınlar söndürüldü mü? Orman yangını nerelerde devam ediyor? Yangınlar bitti mi? Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberleri vatandaşların içini yakmaya devam ediyor. Bir anda büyüyen yangınlar bir çok yerleşim yerini küle çevirdi. Yangınlarda ne yazık ki hayatını kaybedenler de oldu. Türkiye'nin gündemi yangınlarla mücadele oldu. Peki günler geçmesine rağmen yangınlarda son durum nedir? Antalya, Muğla, Aydın, Isparta'da yangınlar devam ediyor mu? İşte orman yangınlarında son durum...

Türkiye orman yangınları ile mücade ederken gelecek güzel haberlere odaklanmış durumda. Türkiye'nin güney ve ege kesimlerinde yaşanan orman yangınlarında can kayıplarının da yaşanması insanların içiniz yaktı. Yangınlar bir çok evin yanmasına da neden oldu. Yangınlarda çok sayıda besi hayvanı da telef oldu. Yangın södnrüme görevlileri canla başla görevlerini sürdürürken bazı noktalarda yangınlar kontrol altına alındı. Peki orman yangını nerelerde devam ediyor? Yangınlar bitti mi? Yangınlar söndürüldü mü?

Yangınlar söndürüldü mü?

Oman yangınlarına müdahale 3 ilde daha devam ediyor. Özellikle Antalya, Muğla ve Isparta'da ekiplerin yangına yoğun müdahalesi sürüyor.

Orman yangını nerelerde devam ediyor?

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karacabey açıklamasında şunları dile getirdi: Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor. 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları da hızla sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik" dedi.

Yangınlar nasıl çıktı?

Karacabey, ayrıca, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilginin dolaştığına işaret ederek şunları kaydetti: "Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.