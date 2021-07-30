Yangında zarar görenlere ödeme yapılacak mı? Yangında evi yananlara ödeme ne zaman yapılacak? Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar ne yazık ki yerleşim yerlerini de vurdu. Bir çok ev çıkan yangınlardan küle döndü ve birçok besi hayvanı da yangın nedeniyle öldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada 'yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.' açıklamasında bulunmuştu. Peki yangında evi yananlara ve yangından zarar görenlere ödeme ne zaman yapılacak? Yangınlarda zarar görenlere ne kadar ödeme yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangından etkilenenlere yapılacak yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangında zarar görenlere ödeme yapılacak mı? Yangında evi yananlara ödeme ne zaman yapılacak? Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar ne yazık ki yerleşim yerlerini de vurdu. Bir çok ev çıkan yangınlardan küle döndü ve birçok besi hayvanı da yangın nedeniyle öldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada "yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." açıklamasında bulunmuştu. Peki yangında evi yananlara ve yangından zarar görenlere ödeme ne zaman yapılacak? Yangınlarda zarar görenlere ne kadar ödeme yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangından etkilenenlere yapılacak yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Antalya Manavgat'ta başlayan yangın bir çok yerleşim yerini küle çevirmişti. Yangında ne yazık ki hayatını kaybedenler de oldu. Çıkan yangında maddi olarak büyük zarar görenler kendilerine yapılacak yardımı beklemeye başladı. Evleri ve hayvanları yanan vatandaşlar ne yapacaklarını kara kara düşünürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangından zarar görenlere her türlü destek sağlanacak açıklaması geldi.

Peki yangında zarar görenlere ödeme yapılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangından zarar görenlere yapılacak destekleri açıkladı. Pakdemirli "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız" dedi. Ayrıca yangından zarar görenlere maddi destek de sağlanacak.

Yangında evi yananlara ödeme ne zaman yapılacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri yarından itibaren Ziraat Bankası ile başlatıyoruz" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Bir taraftan yangın söndürme çalışması diğer taraftan yardım çalışmasını yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yangından etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Yangından 42 mahalle etkilendi. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen etkilendi. Tüm mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi kurduk.

Yangın destek ödemeleri ne zaman başlayacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgede bir yandan söndürme çalışmalarının sürdüğünü bir yandan da hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Tarım Orman Bakanlığı 8.5, Aile Bakanlığı da 5 milyon ama bütçeyi arttırabileceklerini söylediler. Toplamda 23.5 milyon para aktarılmaya başlandı." dedi.

Adana'da zarar görenler için ekipler görevlendirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri, eşyaları ve hayvanları yanan köylülere devlet psiko-sosyal ve ekonomik destek vermek için harekete geçti.Kozan'da 28 Temmuz günü başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınından dolayı birçok mahallede evler yanıp hayvanlar telef oldu. Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri mağdur ailelere destek olmak için ekip oluşturdu. Müdürlük hem ailelere psiko-sosyal hem de ekonomik destek vermek için oluşturduğu ekipleri köylere gönderdi.

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