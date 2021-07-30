Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen yangın haberleri ile ilgili de konuşan Erdoğan yangından zarar görenlerin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Peki evi yanlara yeni ev yapılacak mı? Erdoğan açıklamasında evi yananlara TOKİ işbirliği ile yeni evler verileceğini de açıkladı.

Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen yangın haberleri ile ilgili de konuşan Erdoğan yangından zarar görenlerin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Peki evi yanlara yeni ev yapılacak mı? Erdoğan açıklamasında evi yananlara TOKİ işbirliği ile yeni evler verileceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan Türkiye'nin gündeminde olan yangın facialarına ilişkin de açıklamada bulundu. Erdoğan yangınlara süretle müdahale edildiğini belirterek yangından zarar görmüşlere gerekli yardımların yapılacağını söyledi. Peki yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi?

Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bu eş zamalı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri bakanlığımızın istihbaratın ciddi çalışmaları var. Net ne olabilir çalışmalardan sonra açıklamak durumundayız. Boş verip de geçiştirilecek bir şey değil. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız TOKİ ile birlikte evleri süratle yapıp sahiplerine teslim edecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.