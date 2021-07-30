DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Milli atlet Yasemin Can finalde!
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı
Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı?
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki
Engin Ardıç'tan İnce'ye: 'Amuda kalk Muharrem'
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ahmet Hakan: 'Elif Çakır'a laf edemezsiniz'
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi?
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Ejder meyvesi üreten kadın girişimcinin hedefi ihracat
Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?
Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

TIMETURK / GENEL / Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?

Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?

Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen yangın haberleri ile ilgili de konuşan Erdoğan yangından zarar görenlerin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Peki evi yanlara yeni ev yapılacak mı? Erdoğan açıklamasında evi yananlara TOKİ işbirliği ile yeni evler verileceğini de açıkladı.

1 Saat Önce
2021-07-30 14:45:16
Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen yangın haberleri ile ilgili de konuşan Erdoğan yangından zarar görenlerin mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Peki evi yanlara yeni ev yapılacak mı? Erdoğan açıklamasında evi yananlara TOKİ işbirliği ile yeni evler verileceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan Türkiye'nin gündeminde olan yangın facialarına ilişkin de açıklamada bulundu. Erdoğan yangınlara süretle müdahale edildiğini belirterek yangından zarar görmüşlere gerekli yardımların yapılacağını söyledi. Peki yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi?

Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bu eş zamalı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri bakanlığımızın istihbaratın ciddi çalışmaları var. Net ne olabilir çalışmalardan sonra açıklamak durumundayız. Boş verip de geçiştirilecek bir şey değil. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız TOKİ ile birlikte evleri süratle yapıp sahiplerine teslim edecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş