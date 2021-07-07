Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir? Göksel Topaloğlu nereli kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu nereli? İşte Göksel Topaloğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir? Göksel Topaloğlu nereli kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu nereli? İşte Göksel Topaloğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 33 ile yeni emniyet müdürü atandı ve 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Yalova'nın da yeni emniyet müdürü Göksel Topaloğlu oldu. Vatandaşlar da Göksel Topaloğlu'nun kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun hayatı ve özgeçmişi...

Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir?

Göksel Topaloğlu 1963 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Göksel Topaloğlu Ordu Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.

Göksel Topaloğlu ilk ve orta eğitimini Ankara ilinde tamamlamıştır. 1981 yılında Polis Koleji, 1985 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Kırklareli ilinde Komiser Yardımcısı olarak mesleğe başlamıştır.

Göksel Topaloğlu, Şanlıurfa, Samsun, Malatya, Sakarya illerinde görev yaptıktan sonra, 2008 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atanmış, 2008-2016 yılları arasında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır.

26.10.2016 tarihli kararname ile İlimize atanmış ve 27.10.2016 tarihinde göreve başlamıştır.

Göksel Topaloğlu Yalova Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Göksel Topaloğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.