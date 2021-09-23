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TIMETURK / GENEL / Yalova'da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

Yalova'da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.0 şiddetinde olan deprem İstanbul’un Anadolu yakası taraflarında da hissedildi.

3 Saat Önce
2021-09-23 10:15:49
Yalova'da korkutan deprem: İstanbul’da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.0 şiddetinde olan deprem İstanbul'un Anadolu yakası taraflarında da hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı bulunmazken, sarsıntı nedeniyle vatandaşlar ufak çaplı bir panik yaşadı.

İşte yaşanan depreme ilişkin AFAD'ın paylaşımı;
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde Yalova merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, Maltepe, Tuzla, Kartal ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası taraflarında da etkili oldu.

AFAD verilerine göre saat 08:57'de merkez üssü Yalova olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 23 Eylül 2021 Perşembe günü meydana gelen depremleri duyurduğu son dakika depremler listesi şu şekilde…

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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