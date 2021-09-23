Yalova'da deprem mi oldu? 23 Eylül 2021 Yalova depremin şiddeti kaç?

23 Eylül 2021 Yalova deprem | Yalova'da 23 Eylül sabahı deprem meydana geldi. Yalova'nın bir çok bölgesinden hissedilen depremin büyüklüğü ise merak edilmeye başlandı. 23 Eylül 2021 Yalova depremin şiddeti kaç? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünün 3 olduğunu açıkladı.

23 Eylül 2021 Yalova deprem | Yalova'da 23 Eylül sabahı deprem meydana geldi. Yalova'nın bir çok bölgesinden hissedilen depremin büyüklüğü ise merak edilmeye başlandı. 23 Eylül 2021 Yalova depremin şiddeti kaç? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünün 3 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yalova'da 23 Eylül 2021'de meydana gelen depremin şiddetini açıkladı.

23 Eylül 2021 Yalova depremin şiddeti kaç?

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.57'de Marmara Denizi'nin 7 km derinliğinde bir deprem oluştu. Merkez üssü Yalova olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.