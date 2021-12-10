Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt'ta Oktay Kaynarca mı oynayacak? Kurtlar Vadisi dizisinin devamı olarak görülen Yalnız Kurt dizisi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor. Dizinin fragmanları dönmeye başladı ve kısa sürede yüz binlerce kez izlenme rakamlarına ulaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sürpriz bir şekilde yayından kaldırılması ile dizi severlerin gönlünü almak isteyen ATV Kurtlar Vadisi tadında Yalnız Kurt dizisinin çekimlerine başladı. Dizinin başlamasını merakla bekleyen dizi severler Yalnız Kurt ne zaman, hangi gün yayınlanacak soruların yanıt arıyor.

ATV yeni bir dizi ile oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Türk dizi tarihine adını kazıyan Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak adlandırılan Yalnız Kurt dizisi izleyicileri heyecanlandırdı. Diziin ilk fragmanının ardından ikinci fragmanı da yayınlandı. Dizinin fragmanı bile yüz binlerce kez izlendi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini sürpriz şekilde yayından kaldıran ATV izleyicisinin gönlünü almak için yeni dizinin çekimlerine başladı. Dizinin oyuncu kadrosuna da Oktay Kaynarca'nın dahil edileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşü. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt'ta Oktay Kaynarca mı oynayacak?

Yalnız Kurt'ta Oktay Kaynarca mı oynayacak?

Kurtlar Vadisi'nde Çakır rolü ile milyonların hafızasına kazınan Oktay Kaynarca'nın Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna katıldığı iddiaları dizi severleri heyecanlandırdı. Oyuncu kadrosunu yavaş yavaş oluşturan Yalnız Kurt dizisine 2 öenli transfer yapıldığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Dizinin yapımcısı Osman Sınav'ın Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. Elbette bunlar sadece bir iddia ve konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmedi.

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanlarında yayın tarii olarak "Çok yakında" dendi. Önümüzdeki günlerde Yalnız Kurt'un yayn tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak?

Yalnız Kurt dizisinin yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gününde ATV ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. EDHO her hafta salı günü ekranlara geliyordu.

Yalnız Kurt'un yayınlanan ilk fragmanında "Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür! Ama artık yeter! Unutma, unutturma! Bizim olduğumuz her yerde onlar da vardı! Kanlı tuzaklar, kirli oyunlar, hain planlar, ihanetler, cinayetler! Efsane yeniden başlıyor! Dumanlı dağ börüsü, dulkadir delisi, ademler evreni, islam dini kuvveti, seksen bin er heybeti, kara kılıcın keskini, sahar okların temreni; yalnız kurt; Eli kanlı kuklacıya, acımasız canavar Golyat'a karşı!" denildi.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş oluşturuluyor. Son açıklanan bilgilere göre Yalnız Kurt'ta şu oyuncular yer alacak;

Hasan Deniz Yaran

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay

Murat Han

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin

Cihan Ünal

Yaprak Medine

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