Yalnız Kurt dizisi final mi yaptı? ATV Yanlız Kurt dizisi yeni sezonda var mı?
ATV kanalı tarafından izlenen Yalnız Kurt dizisinde flaş bir karar verildi. Sezon finali yapan Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonda Yalnız Kurt olacak mı? Yalnız Kurt final mi yaptı? İşte ayrıntılar.
2022-06-17 21:40:34
ATV ekranlarına gelen sevilen dizi Yalnız Kurt'ta sok bir karar verildi. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği dizide usta oyuncular Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Murat Han, Damla Colbay, Kürşat Alnıçık rol alıyor. Yalnız Kurt geçen Cuma sezon finali yaptı.
Ancak Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, dizideki bazı sahneleri parti tabanında huzursuzluğa neden olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Mehmet Metiner, son dönemde reytingleri düşen dizinin yeni sezonda olmadığını ve iptal edildiğini açıkladı.
28 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Yalnız Kurt dizisi 20 bölüm sürerek ekranlara veda etti. .
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