Yalıtım kredisi nasıl çekilir? Bina yalıtım, mantolama kredi faiz oranı ne kadar? Enerji piyasasında 2022 yılı ile birlikte enerji piyasasında büyük bir kriz yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile petrol ve doğalgaz fiyatları adeta fırladı. Evlerinde yalıtımı olmayan ve yüksek doğalgaz faturası ödeyen vatandaşlara konutları için uygun faiz oranları ile banka kredisi veriliyor. Peki mantolama, yalıtım kredisi hangi bankalar veriyor ve faiz oranı ne kadar?

Yalıtım kredisi nasıl çekilir? Bina yalıtım, mantolama kredi faiz oranı ne kadar? Enerji piyasasında 2022 yılı ile birlikte enerji piyasasında büyük bir kriz yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile petrol ve doğalgaz fiyatları adeta fırladı. Evlerinde yalıtımı olmayan ve yüksek doğalgaz faturası ödeyen vatandaşlara konutları için uygun faiz oranları ile banka kredisi veriliyor. Peki mantolama, yalıtım kredisi hangi bankalar veriyor ve faiz oranı ne kadar?

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda dairesin yalıtım yapmak isteyenlere uygun kredili faizler verildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından mantolma kredi faizi ne kadar soruları sorulmaya başlandı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Dış ticaretimizde ortaya çıkan açığın enerji ithalatındaki maliyet ve sanayi üretiminde kullanılan emtia fiyatlarındaki yükseliştir. Dış ticaretimizde ortaya çıkan açığın önemli sebebi enerji giderinde 3 kata varan artıştır. Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde dikkatli kullanmaya davet ediyorum. Hanelerdeki ısı yalıtımı için daire başına 50 bin liraya kadar yardım sunuyoruz."

Yalıtım kredisi nasıl çekilir?

Yalıtım (mantolma) kredisi tüm kamu bankaları ve özel bankalar tarafından veriliyor.

Bina yalıtım, mantolama kredi faiz oranı ne kadar?

Mantolama kredisi ile her daire başına bu kapsam da 50.000 TL kredi verilliyor. Daire başına ısı yalıtım kredisi olarak 50 bin TL verilecek olan kredinin geri ödeme vadesi ise 60 ay olarak uygulanacaktır. Faiz oranı ise 5 yıla kadar tüm vadeler için aylık %0.99 olmaktadır. .