Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını gerçekte kim? Dizi gerçek hikaye mi? Star TV'de her cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Dizi ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıktı ve gerçek bir hikayeden alındı. Yalı Çapkını dizisinin kimin hayatını anlattığı da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını hakkında detaylar...

23 Eylül'den iitibaren her cuma akşamı Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu performansı ile konuşulmaya devam ediyor. Gerçek bir hikayeden esinlendiği öğrenilen dizinin gerçekte kimin hayatını anlattığı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan bu gerçek hikaye Star TV'de reytingleri alt üst ediyor.

Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor?

Gülseren Budayıcıoğlu son dizisi Yalı Çapkını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" dedi. Yalı Çapkını'nın gerçekte kimin hayatı olduğuna dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Yalı Çapkını gerçekte kim?

Gerçek hikayelerden alınan diziler son zamanlarda oldukça arttı. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan dizilere de izleyiciler oldukça fazla ilgi gösteriyor. Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikaye olduğu açıklanmıştı ancak hikayenin kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu Yalı Çapkını'nı dizisinin gerçekte kimin hayatı olduğu merak ediliyor.

Yalı Çapkını oyuncuları kim?

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi Star TV'de yayınlanıyor. İlk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dizi her Cuma akşamı haber bülteinden sonra yayınlanıyor. Dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisinde başrolleri Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşıyor. İşte Yalı Çapkını oyuncuları;

Afra Saraçoğlu Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir Ferit Korhan

Çetin Tekindor Halis Korhan (Ağa)

Şerif Sezer Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu İfakat Korhan

Emre Altuğ Orhan Korhan

Gözde Kansu Gülgün Korhan

Ersin Arıcı Abidin

Beril Pozam Suna Şanlı

Doğukan Polat Fuat Korhan

İrem Altuğ Sultan

Öznur Serçeler Asuman Korhan

Hülya Duyar Şefika

Diren Polatoğulları Kazım Şanlı

Sezin Bozacı Esme Şanlı

Yiğit Tuncay Latif

Buçe Buse Kahraman Pelin

Cansu Fırıncı İbrahim

Selen Özbayrak Dicle

Umut Gezer Yusuf

Menderes Samancılar Necip