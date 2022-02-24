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TIMETURK / GENEL / Yalçın Sabancı kimdir? YASA JUPITER gemisi kimin? YA SA Holding kimin?

Yalçın Sabancı kimdir? YASA JUPITER gemisi kimin? YA SA Holding kimin?

YASA JUPITER gemisi kimin? Yalçın Sabancı kimdir? YA SA Holding kimin? soruları yaşanan gelişmelerden sonra sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna geriliminin savaşa dönüşmesi dünyayı endişelendirdi. Bölgedeki gemiler de yaşanan savaş nedeniyle zor anlar yaşadı. Türk iş insanı Yalçın Sabancı'ya ait YASA JUPITER isimli kuruyük gemisine bomba isabet etti. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken gemide hasar oluştu. Yalçın Sabancı'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

21 Dakika Önce
2022-02-24 17:47:51
Yalçın Sabancı kimdir? YASA JUPITER gemisi kimin? YA SA Holding kimin?

YASA JUPITER gemisi kimin? Yalçın Sabancı kimdir? Yasa Holding kimin? soruları yaşanan gelişmelerden sonra sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna geriliminin savaşa dönüşmesi dünyayı endişelendirdi. Bölgedeki gemiler de yaşanan savaş nedeniyle zor anlar yaşadı. Türk iş insanı Yalçın Sabancı'ya ait YASA JUPITER isimli kuruyük gemisine bomba isabet etti. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken gemide hasar oluştu. Yalçın Sabancı'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilim savaşa dönüştü. Rusya Ukrayna hedeflerini bombalamaya başladı. Deniz ticareti de yaşanan savaştan olumsuz etkilendi. Türk iş insanı Yalçın Sabancı'ya ait YASA Denizcilik'e ait YASA JUPITER isimli kuruyük gemisi Odessa açıklarında roketle vuruldu. Gemide bulunan 8'i Türk, 11'i Ukraynalı olmak üzere toplam 19 mürettebatta herhangi can kaybı yaşanmadı. Gemide ise hasar oluştu. Geminin Romanya'ya doğru seyrini sürdürdüğü belirtildi.

YASA JUPITER gemisi kimin?

YASA JUPITER adlı geminin Türk iş insanı Yakup Sabancı'ya ait olduğu belirtildi. YASA Denizcilik altında faaliyet gösteren kuruyük gemisi Odesa açıklarında hedef alındı.

Yalçın Sabancı kimdir?

Yalçın Sabancı 1943 yılında dünyaya geldi. Türk iş adamı. YA SA Holding yönetim kurulu başkanıdır.

Yalçın Sabancı Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı'nın oğludur.

Sabancı ailesinden olan Yalçın Sabancı, Sabancı Holding'te 39 yıl çalıştıktan sonra 1999 yılında denizcilik alanındaki ilk yatırımıyla girişimci oldu.

Kısa sürede büyük yatırımlar yaparak denizcilik sektöründe büyük pay sahibi olan Yalçın Sabancı bugün 207.805 dwt yük taşıma kapasitesi ile bir Türk firmasının sahip olduğu en büyük gemiye sahiptir. Zamanla bünyesine inşaat, turizm, havacılık, tekstil ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri de katmıştır.

Neslihan Sabancı ile evlidir. İlhan Sabancı, Emirhan Sabancı, Aysen Sabancı adında 3 çocuk sahibidir.

YA SA Holding kimin?

YA SA Holding Türkiye'de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren holdingdir.

1999 yılında kurucusu Yalçın Sabancı'nın Sabancı Holding'de olan görevinden ayrılarak denizcilik sektöründe yatırımları ile faaliyete başladı. Kısa sürede büyük yatırımlar yaparak denizcilik sektöründe büyük pay sahibi olmuştur. Ayrıca 207,805 dwt yük taşıma kapasitesi ile bir Türk firmasının sahip olduğu en büyük gemiye sahiptir. Zamanla bünyesine inşaat, turizm, havacılık, tekstil ve diğer sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katıldı. Ayrıca grup bünyesinde Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı adında bir de vakıf vardır. .

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