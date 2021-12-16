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TIMETURK / GENEL / Yakup Asarkaya kimdir? Yakup Asarkaya nereli, kaç yaşında?

Yakup Asarkaya kimdir? Yakup Asarkaya nereli, kaç yaşında?

Yakup Asarkaya kimdir? Yakup Asarkaya nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete il bazı kurumlara atamalar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına ise Yakup Asarkaya getirildi. Yakup Asarkaya'nın kim olduğu da oldukça merak edilmeye başlandı.

2 Saat Önce
2021-12-16 08:48:16
Yakup Asarkaya kimdir? Yakup Asarkaya nereli, kaç yaşında?

Yakup Asarkaya kimdir? Yakup Asarkaya nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete il bazı kurumlara atamalar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına ise Yakup Asarkaya getirildi. Yakup Asarkaya'nın kim olduğu da oldukça merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kritik konumlara yeni atamalar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına ise Yakup Asarkaya getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

Yakup Asarkaya kimdir?

BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı. Atamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. BDDK üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi. Yakup Asarkaya'nın kim olduğuna dair fazla bilgi bulunmuyor.

Yakup_Asarkaya_kim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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