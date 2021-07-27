Yağmur Tayhan kimdir? 2 gündür kayıp olan ve her yerde aranan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'dan kahreden haber geldi. Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni yol kenarındaki bir arazide bulundu. Peki Yağmur Tayhan neden öldü? Yağmur Tayhan'ın ölüm nedeni nedir? Yağmur Tayhan'ın vücudunda bir çok kesik izi olduğu öğrenildi. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak.

Yağmur Tayhan kimdir? 2 gündür kayıp olan ve her yerde aranan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'dan kahreden haber geldi. Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni yol kenarındaki bir arazide bulundu. Peki Yağmur Tayhan neden öldü? Yağmur Tayhan'ın ölüm nedeni nedir? Yağmur Tayhan'ın vücudunda bir çok kesik izi olduğu öğrenildi. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak.

Didim'de yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan 2 gündür kayıptı. Her yerde aranan Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Genç kız 25 Temmuz'da ailesiyle birlikte gittiği düğünden çarşıda işi olduğunu söylerek ayrılmıştı. O günden bu yana kızlarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirmişti. Polisler her yerde genç kızı arıyordu. Didim'in Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir arazide ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler cesedin 2 güb önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'a ait olduğunu belirledi. Genç kızın vücudunda bir çok kesici alet izi olduğu tespit edildi. Genç kızım kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Cesedin bulunduğu yerin, Yağmur Tayhan'ın babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.

Tayhan'ın kaybolduğu gün bir güvenlik kamerasına son görüntüleri yansıdı. Görüntülerde Tayhan'ın yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.