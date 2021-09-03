Yağmur Tayhan kimdir? Yağmur Tayhan neden öldürüldü? Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulunmuştu. Defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Yağmur Tayhan'ın katili ise komşusu çıkmıştı. Genç kızı 'bir şey söyleyeceğim' diyerek eve çağıran katil zanlısı Nizam C. genç kızı önce döverek bayılttığını ardından da bıçaklayıp öldürdükten sonra çarşafa sararak boş bir araziye bıraktığını itiraf etti.

Yağmur Tayhan kimdir? Yağmur Tayhan neden öldürüldü? Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulunmuştu. Defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Yağmur Tayhan'ın katili ise komşusu çıkmıştı. Genç kızı 'bir şey söyleyeceğim' diyerek eve çağıran katil zanlısı Nizam C. genç kızı önce döverek bayılttığını ardından da bıçaklayıp öldürdükten sonra çarşafa sararak boş bir araziye bıraktığını itiraf etti.

Yağmur Tayhan kimdir?

Aydın Didim ilçesinde ailesi ile birlikte bir düğüne katılan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'dan günlerdir haber alınamıyordu. Lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan'ın kızları olan Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni günler sonra bıçaklanmış halde boş arazide bulunmuştu.

Yağmur Tayhan henüz lise öğrencisiydi.

Yağmur Tayhan Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisiydi.

Yağmur Tayhan neden öldürüldü?

Yağmur Tayhan'ın katil zanlısı polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı Nizam C.'nin 2012 ve 2016 yıllarında emniyette yaralamadan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Katil ifadesinde ise şunları söyledi: 'Bir şey söyleyeceğim' diyerek eve çağırdım. Önce darp ettim. Bayılınca terasa çıkardım. Defalarca bıçakladım. Cesedi çarşafa sarıp evin yanındaki araziye indirdim. Sonra çuvala koyup duvarın yanına bıraktım Kanlı çarşafı da banyoda yıkadım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.