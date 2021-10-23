Yağlı saçlara sahipseniz çam terebentin yağı kullanın

Çam ağaçlarından elde edilen doğal bir yağ olan çam terebentin yağının saça olan faydalarını sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Son zamanlarda yapılan araştırmalar çam terebentin yağının çok faydalı olduğunu ortaya koydu. Çam terebentin yağı çam ağacının reçinesinden elde ediliyor. Güçlü antibiyotik özelliklere sahip bu yağ aynı zamanda saç problemlerine de çözüm oluyor.

Çam terebentin yağının faydaları neler?

Çam terebentin yağı doğal bir antibiyotiktir. Ağrı kesici ve idrar söktürücü özelliği vardır. Antiseptik özelliğe de sahip çam terebentin yağı vücuda enerji de veriyor. Çam terebentin yağı saçlara da birçok fayda sağlıyor. Kepek sorununa, saç dökülmesine iyi gelen bu yağı şampuanınıza eklerseniz saçlarınız güç kazanıyor ve hızlıca uzuyor.

Çam terebentin yağı ayrıca saçlara doğal bir bakım uyguluyor ve bu sayede canlı gözükmelerini sağlıyor. Saç köklerini güçlendiriyor ve dökülmelerini önlüyor. Sık yağlanan bir saç yapınız varsa bu yağ tam size göre. Çünkü çam terebentin yağı saçların kolaylıkla yağlanmasını da önlüyor.

Çam terebentin yağı saçlara fayda sağlaması için nasıl kullanılmalı?

Saçlarımızı kirden arındırmak için kullandığımız şampuanlar maalesef birçok kimyasal madde içeriyor. Bu kimyasal maddeler saçlarımızı temizlerken uzun vadede onlara zarar veriyor. İşte bu zararları önlemek için devreye çam terebentin yağı giriyor. Bu yağı saç bakımında kullandığınızda saçlarınız parlaklık kazanıyor, kökleri onarılıyor ve güçleniyor. Dolayısıyla şampuanların saça verdiği zararları yok ediyor.

Çam terebentin yağını şampuanla birlikte kullanmak için, şampuanınızın içerisine yirmi damla çam terebentin yağı damlatın ve çalkalayıp yağın bütün şampuana nüfuz etmesini sağlayın. Bu şampuanla saçlarınızı düzenli olarak yıkayın. Göreceksiniz, saçlarınız çok daha güçlü olacak.

Çam terebentin yağının herhangi bir zararı var mı?

Çam terebentin yağı gözlerle temas ettiğinde kızarıklık ve yanma sorunu oluşabilir. Bu yüzden içerisine çam terebentin yağı damlattığınız şampuanla saçlarınızı yıkarken gözlerinize temas etmemesine dikkat etmelisiniz. Ayrıca çam terebentin yağı hassas cilde sahipseniz alerjik reaksiyona neden olabilir. Ayrıca bu yağı böbrek hastaları da kullanmamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.