Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren TRT muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Yağız Sabuncuoğlu nereli, kaç yaşında? İşte

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren TRT muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Yağız Sabuncuoğlu nereli, kaç yaşında? İşte

Yağız Sabuncuoğlu kimdir?

Yağız Sabuncuoğlu 1991 yılında dünyaya geldi. 30 yaşında olan Yağız Sabuncuoğlu Eskişehir'de doğdu. Muhabirlik kariyerine NTV Spor'da stajyer olarak başlayan Yağız Sabuncuoğlu daha sonra DAZN'da (Perform Media) 3 sene görev aldı. Ardından Habertürk'e geçen Yağız Sabuncuoğlu Habertürk ile eşzamanlı S Sport'ta maç spikerliği yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu 2018'de Haber Global'e geçti ve 2 sene boyunca bu kurumda görev yaptı. 2019'da International Sports Summit'de 'Yılın En İyi TV Muhabiri' seçildi. 2020 Şubat'tan beri TRT Spor'da muhabirlik görevini sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.