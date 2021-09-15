Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranları ile ilgili flaş bir karar verdi. Merkez Bankası yaptığı yeni hamle ile yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra vatandaşlar Yabancı para zorunlu karşılık oranları yükselince ne olur? Yabancı para zorunlu karşılık artınca dolar düşer mi artar mı? sorusunu sormaya başladı. MB'nın bu hamlesi döviz rezervlerini güçlendirme adımı olarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranları ile ilgili flaş bir karar verdi. Merkez Bankası yaptığı yeni hamle ile yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra vatandaşlar Yabancı para zorunlu karşılık oranları yükselince ne olur? Yabancı para zorunlu karşılık artınca dolar düşer mi artar mı? sorusunu sormaya başladı. MB'nın bu hamlesi döviz rezervlerini güçlendirme adımı olarak değerlendirildi.

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 17 Eylül tarihinden uygulanmak üzere vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu. Yatırımcı alınan kararın ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki yabancı para zorunlu karşılık oranları yükselince ne olur? Yabancı para zorunlu karşılık artınca dolar düşer mi artar mı?

Yabancı para zorunlu karşılık oranları yükselince ne olur?

Merkez Bankası'nın aldığı yabancı para zorunlu karşılık kararından sonra vatandaşlar kararın dövize etkisinin ne olacağını merak ediyor. Bu hamle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme adımı olarak değerlendirilebilir. Bankalar döviz tevdiat hesapları için daha fazla karşılığı TCMB kasasına koyacak. Bu da Merkez Bankası'nın kasasında bulunan döviz miktarının artmasını sağlayacak.

Yabancı para zorunlu karşılık oranı nedir?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.

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