Yaban mersini faydaları neler? Yaban mersini neye iyi gelir?

Yaban mersini neye iyi gelir? Yaban mersinin faydaları ve zararları neler? Anavatanı Kuzey Yarım kürenin serin ve dağlık bölgelerinde yetişen yaban mersini meyvesi, ülkemizde de birçok ilde yetiştirilmesi yapılan bir meyve türüdür.

Son zamanlarda uzmanlar tarafından açıklanan yaban mersinin mucizelerihalkta büyük bir ilgi uyandırdı. Mucizevi ve şifa dostu olan bu meyve,içeriğinde bol miktarda vitamin ve minarel barındırmakta. Sizler için yaban mersini meyvesi hakkında merakedilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

YABAN MERSİNİ NEYE İYİ GELİR?

Yaban mersini nelere iyi gelir?Fundagiller ailesinden olan ve ılıman iklimlere alışmış bir üzümsü meyve türü yaban mersini lezzetinin yanı sıra hastalıklara karşıda koruyucudur. yaban mersini, kan şekeri ve kolesterolü düşürür. Ayrıca, ağız içi yaraları iyileştirir, damar sertliğini azaltır, kalp krizi riskini azaltan mucizevi bir besindir.

YABAN MERSİNİ FAYDALARI NELER?

Zengin bir antioksidan içeriğinde sahip olan yaban mersini meyvesi son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer almakta.Yaban mersini faydaları ve mucizeleri şu şekilde sıralanmakta:

Kan şekerini düzenler.

Tip2 diyabet, insulin direncine fayda sağlar

İdrar yollarını temizler.

Görme kaybına faydalı.

Beyin sağlığını korur.

Kalp hastalıklarından korur.

Yaban mersini iyi bir diyet lifi kaynağıdır,

Sindirim sistemini düzenler.

Kanserden korur.

Doğal antidepresandır.

kandaki serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur.

vücudu kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı korur.

hafızayı iyileştirir.

YABAN MERSİNİ ZARARI VAR MI?

Yaban mersinin kimler tüketmemeli? Yaban mersini doğal kan inceltici olan salisilat maddesinde bol miktarda içermektedir. Bu sebepten ameliyat olma durumun olan insanlar ameliyattan önceki günler bu meyveyi yememeleri gerekiyor.

YABAN MERSİNİ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Yaban mersini kalorisi nedir?Diyet yapan ve kilolarına dikkat eden insanlar tarafından yaban mersini tüketmek zayıflatır mı? Sorusu yer almakta.

Yaban mersininin 100 gramında 44 kalori bulunmaktadır. Yaban mersininin 100 gramı 8.49 gram karbonhidrat, 0.46 gram protein, 0.34 gram yağ, 2.73 gram lif içermektedir. Taze,kuru ve yaban mersini çayı ayrıca kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer alır.