Yaban keçisini vurdu, 254 bin lirasından oldu!

Dersim'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan şahsa 254 bin 912 TL ceza kesildi.

Dersim'e bağlı Demirkapı ile Buzlupınar köyü arasındaki yolda koruma altında bulunan bir yaban keçisinin boğazının kesildiğini fark eden yurttaşlar, olay yerindeki aracın plakasını alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında jandarma tarafından durdurulan araçta kan izleri tespit edildi ve yarı otomatik bir av tüfeği ele geçirildi. Sürücü, yapılan sorguda keçiyi vurduğunu itiraf etti.

Şahıs, keçinin nerede olduğunu bilmediğini iddia ederken, ekipler aracın durdurulduğu yere yakın bölgedeki harabe bir evde çuval içerisinde saklanmış olan boğazı kesik yaban keçisini buldu.

Keçiyi vurduğunu itiraf eden kişiye 254 bin 912 TL ceza kesilirken, av tüfeğine de el konuldu. .