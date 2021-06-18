Koronavirüs ile mücadelede yeni ilaçlardan umutlu haberler almaya devam ediyoruz. Son olarak ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Xeljanz adlı ilacın koronavirüs geçiren hastaların ölüm oranını ciddi oranda düşürdüğü klinik denemelerde kanıtlandı. Peki Xeljanz nedir? Xeljanz koronavirüsü tedavi eder mi? Xeljanz'ın hastalarının ölümüne neden olan sitokin fırtınası ve solunum yetmezliğinin etkisini azalttığı açıklandı.

Koronavirüs ile mücadelede yeni ilaçlardan umutlu haberler almaya devam ediyoruz. Son olarak ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Xeljanz adlı ilacın koronavirüs geçiren hastaların ölüm oranını ciddi oranda düşürdüğü klinik denemelerde kanıtlandı. Peki Xeljanz nedir? Xeljanz koronavirüsü tedavi eder mi? Xeljanz'ın hastalarının ölümüne neden olan sitokin fırtınası ve solunum yetmezliğinin etkisini azalttığı açıklandı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'n denemeleri sonucunda Xeljanz adlı ilacın koronavirüs tedavisi gören hastaların ölüm riskini yüzde 37 oranında düşürdüğü ortaya çıktı. Gelişmelerden sonra vatandaşlar Xeljanz ilacının koronavirüsü tedavi edip edemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Xeljanz nedir?

Xeljanz nedir?

Xeljanz kısaca ağızdan alınan iltihaplı romatizma (romatoid artrit) ilacıdır. Xeljanz ilacının Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan sitokin fırtınasını ve solunum yetmezliğine karşı etkili olduğu ve hastaların ölüm oranını yüzde 37 oranında düşürdüğü klinik testlerle belirlendi. JAK inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait olan ve aynı zamanda bir otoimmün hastalık olan ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz'ın Covid-19 tedavisi için hiçbir ülkede onaylanmadı.

Xeljanz koronavirüsü tedavi eder mi?

Xeljanz ilacının koronavirüs tedavisinde destek aamaçlı kullanılabilir. Xeljanz hata kayıplarını yüzde 37 oranında azaltabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.