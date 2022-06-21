ABD'nin en zengin iş insanı olan Tesla ve Space X'in sahini Elon Musk özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Musk'ın Kanadalı yazar Wilson'dan olan oğlunun cinsiyet değiştirme sürecine girdiği öğrenildi. 18 yaşında olan Xavier ayrıca babası ile de görüşmek istemediğini ifade etti. Xavier Musk kimdir? Elon Musk'ın çocuğu kim? Elon Musk'ın kaç çocuğu var? soruları yaşanan gelişmelerin ardından fazlaca araştırılmaya başlandı.

Xavier Musk kimdir? Elon Musk'ın çocuğu kim? Elon Musk'ın kaç çocuğu var? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından internetten araştırılıyor. Elon Musk'ın 18 yaşındaki erkek çocuğu Xavier Musk cinsiyet değiştireceğini açıkladı. Bu yönde mahkemeye de başvuran Xavier Musk adını da değiştireceğini duyurdu. Xavier Musk “Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” dedi.

Xavier Musk kimdir?

Xavier Musk, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Kanadalı yazar Justine Wilson'dan olan çocuklarından biridir. Xavier Musk 18 yaşındadır. Cinsiyet değiştireceğini açıklaması ile gündem olan Xavier Musk adını da 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirecek. Elon Musk'ın oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmek için geçtiğimiz nisan ayında mahkemeye dilekçe sundu. 18 yaşındaki Xavier, “Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” dedi. Xavier konuyla ilgili, “Artık biyolojik babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” açıklamasını yaptı.

Elon Musk'ın kaç çocuğu var?

Öte yandan 50 yaşındaki Musk'ın ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson''dan beş çocuğu bulunuyor. Elon Musk ve Wilson'un Xavier ve Griffin (18) adında ikiz, Kai, Saxon ve Damian (16) adında üçüz çocukları var.

Musk'ın şarkıcı Grimes'ten de iki çocuğu bulunuyor.

Elon Musk kimdir?

Elon Musk veya tam adıyla Elon Reeve Musk 28 Haziran 1971 yılında Güney Afrika'da dünyaya geldi. Musk mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve hayırseverdir. Doğduğu yer olan Güney Afrika Cumhuriyeti dışında, Kanada ve ABD vatandaşıdır ve 20 yaşında göç ettiği ABD'de yaşamaktadır. Elon Musk aynı zamanda günümüzde Twitter'ın sahibi; SpaceX uzay şirketinin kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı; Tesla otomotiv şirketinin CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company şirketinin kurucusu; Neuralink, Starlink ile OpenAI'nin kurucu ortağı ve ayrıca ilk eş başkanıdır.