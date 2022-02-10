Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig 24. hafta müsabakasında Wolverhampton, Arsenal'in kendi evinde konu edecek. Birçok sporsever maçın başlama saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2022-02-10 14:28:54
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 3 maç üst üste galibiyet serisini yakalamayı başaran Wolverhampton, sahasında sonra 4 hafta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Arsenal'i konuk ediyor. Wolverhampton, mücadele öncesi topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. 36 puanı bulunan Arsenal ise 6. sırada bulunuyor.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) saat 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanarak sporseverler ile buluşacak.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL'İN MUHTEMEL 11'LERİ NE OLACAK?
Wolverhampton: Sa; Saiss, Coady, Kilman; Semedo, Neves, Moutinho, Marcal; Trincao, Jiminez, Podence
Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette
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