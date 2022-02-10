Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig 24. hafta müsabakasında Wolverhampton, Arsenal'in kendi evinde konu edecek. Birçok sporsever maçın başlama saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?