Will Turner Kimdir? Karayip Korsanları Will Turner kim?
Karayip Korsanları filminde Will Turner karakterini canlandıran aktör Yüzüklerin Efendisi filminde hangi karakteri canlandırdı sorusu merak konusu oldu. İşte sorunun cevabı...
2022-01-24 16:41:53
23 Ocak günü yayınlanan yeni bölümde "Karayip Korsanları film serisinde Will Turner karakterini canlandıran oyuncu Yüzüklerin Efendisi film serisinde hangi karakteri canlandırmıştır sorusunun cevabı merak konusu oldu.
"Karayıp Korsanları" film serisinde Will Turner karakterini canlandıran oyuncu "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri canlandırmıştır?
A- Aragorn
B- Gandalf
C- Saruman
D- Legolas
Doğru Yanıt: D - Legolas
Karayip Korsanları serisindeki Will Turner karakterini ve Yüzüklerin Efendisi serisindeki Legolas karakterini oyuncu Orlando Bloom canlandırmıştır. .
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