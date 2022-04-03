WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları sadece birkaç adımda kurtarmak mümkün. İşte, herkesten silinen mesajları nasıl kurtaracağınızın yolu...

Dünyanın en çok kullanılan mobil iletişim araçları arasında yer alan mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma ve medya alışverişi imkanı sağlayan WhatsApp, yaptığı güncellemelerle bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

WhatsApp'ın öyle bir özelliği var ki bazı durumlarda gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Tabii ki ‘'Bu mesajı herkesten sil'' özelliğinden bahsediyoruz. WhatsApp'tan bir mesaj silindiğinde, kullanıcılar silinen mesajın yerine ‘'Bu mesaj silindi'' uyarısıyla karşılaşıyor ve bu mesajın içeriğine ulaşmak mümkün olmuyor.

Yanlışlıkla gönderdiğimiz mesajların silinebiliyor olması büyük bir avantaj sağlasa da bize gönderilen bir mesajın henüz biz okuyamadan silinmesi büyük bir merak uyandırıyor. Bu durumda akıllara gelen tek soru ise ‘'WhatsApp'ta silinen mesajları okumak mümkün mü?'' oluyor. Peki WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmenin mümkün olduğunu söylesek? İşte WhatsApp'ta herkesten silinen mesajları okuyabilmeniz için ne yapmanız gerektiğini anlattık.

WHATSHAPP'TA SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRMENİN YOLU

Diyelim ki birine mesaj gönderdiniz ve kısa süre içinde o mesajı sildiniz. Karşı tarafın mesajı hiç görmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ancak yanılıyorsunuz.

WhatsApp'ta, karşı tarafın gönderdikten sonra herkesten sildiği mesajları okumanın yolu bulunuyor. Bunu yapabilmek için sohbet yedeği aldıktan sonra uygulamayı silip tekrar yüklemek ya da bildirimleri kaydeden bir uygulamaya sahip olmak.

Android telefonlarda:

Andorid telefonlarda silinen mesajları geri getirmek için WhatsApp sohbet yedeğini kullanın. Eğer sohbet yedeği almıyorsanız, yedekleme işlemi şu şekilde yapılır:

Ayarlar menüsünü açın. Daha sonra Sohbet ve Sohbet yedeği butonuna tıklayın. Google Drive'a yedekle menüsünden yedekleme ayarlarınızı yapın. Yedekleme yapmak için Android telefonunuzu bir gmail hesabı ile eşleştirmeniz gerekir.

Bu işlemlerin ardından şu adımları izleyin:

WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırın ve silin. Google Play Store'dan WhatsApp'ı tekrar cihazınıza yükleyin. WhatsApp'ı açıp telefon numaranızı girin. WhatsApp yedeğini geri yüklemeyi isteyip istemediğinizi soracaktır. Sohbet yedeğini geri yükleyerek silinen mesajları görebilirsiniz. Sohbet yedeğini geri yüklerken aynı Google hesabını kullandığınızdan emin olun.

iOS telefonlarda:

WhatsApp mesajları, iOS cihazlarda iCloud'a yedeklenir. Eğer yedekleme yapmıyorsanız şu yollar ile yapabilirsiniz:

WhatsApp'ı açın. Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği menüsüne gidin. Otomatik yedeklemeyi aktif hale getirin. Günlük, haftalık ya da aylık olarak seçebilirsiniz.

Cihazınızda sohbet yedeği aktifse, silinen mesajları geri getirmek oldukça kolaydır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar: