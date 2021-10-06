Özellikle son günlerde başımızdan geçen WhatsApp uygulamasının çökmesi ile birlikte tüm gözler yeniden WhatsApp üzerine yoğunlaştı. Halk arasında oldukça tepki toplayan WhatsApp sözleşmesinin detayları, sebepleri ve sonuçları henüz herkes tarafından anlaşılmış değil. Bu sebeple olacak ki, WhatsApp sözleşmesiyle ilgili internet araştırmaları daha şimdiden oldukça geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Peki WhatsApp sözleşmesi nedir? Sözleşme maddeleri nelerdir? Bu sözleşmenin detayları ve sonuçları neler olacaktır? İşte tüm bu soruların cevabı detaylarıyla bu yazıda…

Özellikle son günlerde başımızdan geçen WhatsApp uygulamasının çökmesi ile birlikte tüm gözler yeniden WhatsApp üzerine yoğunlaştı. Halk arasında oldukça tepki toplayan WhatsApp sözleşmesinin detayları, sebepleri ve sonuçları henüz herkes tarafından anlaşılmış değil. Bu sebeple olacak ki, WhatsApp sözleşmesiyle ilgili internet araştırmaları daha şimdiden oldukça geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Peki WhatsApp sözleşmesi nedir? Sözleşme maddeleri nelerdir? Bu sözleşmenin detayları ve sonuçları neler olacaktır? İşte tüm bu soruların cevabı detaylarıyla bu yazıda…

WhatsApp sözleşmesi nedir?

Whatsapp dünya genelinde oldukça yaygın bir kullanıma sahip aplikasyonlardan biridir. Yaklaşık 2 milyar kişinin aktif olarak kullandığı bu haberleşme uygulaması, tepki çekecek bir adım olan gizlilik sözleşmesi hazırlayıp bu sözleşmenin kişilerce kabul edilmesini talep etmiştir. Ancak sözleşme kabul edildiği takdirde, WhatsApp'ın sunduğu yeni gizlilik şartları kapsamında kullanıcıların WhatsApp üzerinden paylaştığı tüm bilgi ve verilerinin Facebook ve diğer yan kuruluşlarla paylaşım erişimi sağladığı durumu konuşulanlar arasındaydı. İlk etapta Ocak ayında platform üzerinde açılır pencere olarak kullanıcıya verilen gizlilik politikası mesajı ile kullanıcılar bu konu hakkında araştırmalar yapmaya başlamıştı. Bu gizlilik politikası genel anlamda, WhatsApp kullanıcıları ile diğer işletmeler arasında var olan mesajların ve konuşma geçmişinin Facebook uygulaması aracılığıyla saklanmasına ve sahip olunan bilgilerin diğer hizmetler kapsamında var olan reklamları bilgilendirebilmek adına bir erişim talebi alabilmeyi hedefliyordu. Bu noktada Facebook ve WhatsApp'ı elinde tutan şirket ve yöneticiler bu platformları kullanıcıların, ürün satın alabilecekleri çevrimiçi (online) bir alışveriş ağına dönüştürebilmeyi umdu. Ek olarak, bu uğurda oldukça yatırım yaptı. Bahsedilen WhatsApp sözleşmesinin kabul edilmesi, her türlü bilginin de erişime açık bir saha olarak söz konusu şirket ve yöneticiler tarafından okunabilmesi erişimi sağlamaktaydı. Bu erişim sıradan mesajlaşmaları dahi kapsamaktaydı. Bu noktada birçok kullanıcı gizlilik politikasının amacını sorgulamış olacak ki, gelen bu tepkilere karşı bir direnişin de bariz bir şekilde sergilendiği gözler önündeydi. WhatsApp hemen hemen her ülkeyi kapsayacak şekilde hazırladığı bu gizlilik sözleşmesini dünya geneline yaymayı amaçlamıştı. Erişim talebinin gönderildiği ve uygulama kullanılmaya devam edilecekse onay zorunluluğu konulan ülkelerden biri de Türkiye idi.

Bu tepkilere WhatsApp sözcüsü: "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” şeklinde yanıt vermişti. Ek olarak, aynı sözcü “Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz.” diyerek açık olarak kullanıcılara WhatsApp uygulamasını kullanmak istiyorlarsa uygulamanın sunduğu gizlilik sözleşmesini de kabul etmeleri gerektiği mesajını veriyordu. WhatsApp'ın bu denli katı oluşu kullanıcıları WhatsApp uygulamasını terk etmeye mecbur bırakmış olacak ki, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp hesaplarını silip yeni mesajlaşma ağlarına katılmaya başlamışlardı. Alternatif mesajlaşma platformları arasında ise başta Telegram olmak üzere, Signal, BİP, Wire, Threema, Viber, Skype, KiK gibi uygulamalar yer almaktadır.

Bu esnada WhatsApp yöneticileri, kullanıcılarını kaybetmemek adına sözleşmenin imzalanma süresini 8 Şubat 2021 tarihine kadar olacağını belirtti. Ancak buna rağmen kullanıcıların gizlilik sözleşmesini kabul etmemeleri veya imzalamadıkları durumda önce veri akışlarında belirli düzeyde bir yavaşlamaya gidileceğini; sonrasında ise bu kullanıcıların WhatsApp haberleşme platformuna erişimlerinin tamamen engelleneceği duyuruldu. Ancak, verilerin kullanılacak olması halk arasında belirli bir telaş yaratmış olacak ki bu esnada, WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar farklı uygulamalar arayışına girerek bu şekilde bir çözüm bulma gayesine girmişlerdi. Bu süreç içerisinde WhatsApp tahmin ettiğinden çok kullanıcı kaybetti, bu durum da şirketin çıkarlarına ters düşen bir durum olmuştur. Tam da bu sebeple olacaktır ki, WhatsApp Ocak ayında yürürlüğe koyduğu gizlilik sözleşmesinin imzalanma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Sözleşme imzalanmadığı takdirde kullanıcıların daha fazla WhatsApp'ı kullanamayacaklarını da belirtmesi üzerine; Rekabet Kurumu tarafından gizlilik sözleşmesi adına soruşturma başlatıldı. Tabi bu durumda Avrupa Birliği ülkelerinin bu sözleşmeden muaf olduğunu belirtmekte de fayda var. Özellikle Rekabet Kurumu'nun da WhatsApp'a “veri hırsızlığı” adına açtığı soruşturma vesilesi ile WhatsApp geri adım atma konusunda bir ilerleme kaydetti. Sözü geçen kurumun başlattığı soruşturma sayesinde Türkiye, gizlilik sözleşmesinden muaf tutulacak ülkeler arasında yerini buldu.

WhatsApp sözleşmesindeki maddeler nelerdir?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

WhatsApp tarafından kullanıcıların belli başlı verileri de kaydedilmektedir. Bu veriler arasında: Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Bu noktada yukarıda bahsedilen veriler WhatsApp tarafından bazı şekillerde kullanılabilmektedir. Bu kullanım alanları ise başta yan hizmetler, sonrasında emniyet, güvenlik ve bütünlük gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ek olarak ihtiyaç dahilinde bahsi geçen veriler kurumsal etkileşimler ve Facebook şirketleri ile ilgili iletişimler içinde kullanılıyor olma ihtimali taşımaktadır.

Tüm bunlara ek olarak WhatsApp uygulamasının gizlilik ilkeleri arasında yer alan yasa, haklarımız ve koruma başlığını da sizlerle paylaşmak isteriz, bu sayede haklarımızın farkında olmamızda fayda var. Bahsedilen bu kısım WhatsApp uygulamasında da ulaşabileceğiniz gibi aşağıda yazıldığı formdadır:

Yasa, Haklarımız ve Koruma

Aşağıdakilerden herhangi birinin gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanmamız durumunda Gizlilik İlkesinin yukarıdaki bu “Topladığımız Bilgiler” kısmında açıklanan bilgilerinize erişir, bu bilgilerinizi muhafaza eder ve paylaşırız: (a) yürürlükteki yasa veya düzenlemelere, yasal işlemlere veya devlet taleplerine yanıt verilmesi; (b) potansiyel ihlallerin soruşturulması dahil olmak üzere, Koşullarımızın ve yürürlükteki diğer koşul ve ilkelerin uygulanması; (c) dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin, güvenlik sorunlarının ve teknik sorunların tespit edilmesi, soruşturulması, önlenmesi ya da çözülmesi veya (d) ölüm ve muhtemel bedensel yaralanmaları önlemek dahil olmak üzere kullanıcılarımızın, WhatsApp'ın, diğer Facebook Şirketlerinin veya başkalarının haklarının, mülkiyetinin ve güvenliğinin korunması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.