Web Sitenizi Öne Çıkarmak İçin SEO’nun Gücünden Yararlanın

SEO hizmeti kapsamında gerçekleştirilen optimizasyon çalışmalarının amacı web sitelerinin Google, Bing ve Yandex gibi arama motorlarında kullanıcıların yaptığı sorgulama sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlamaktır.

Web sitelerinin arama motoru sıralamalarında üst sıralarda yer alması çok önemli ve avantajlı bir durum olmakla birlikte SEO yalnızca bir kez yapılıp bırakılacak bir çalışma türü değildir. Web sitelerinin optimizasyonu sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için arama motoru sıralamalarında kullanılan algoritma hakkında bilgi sahibi olunması, algoritmalardaki güncellemelerin yakından izlenmesi ve SEO alanında rakiplerden önde olmaya özen gösterilmesi gerekir.

SEO Sürecinde Nelere Dikkat Etmeli?

Google hiç tartışmasız bir şekilde dünya üzerinde en çok kullanılan ve en popüler arama motoru olma özelliğine sahiptir. Bunun doğal bir sonucu olarak Google'da günde 6.5 milyardan fazla data işlenir. Bu durumda web siteleri için en önemli konuların başında arama motoru sıralamalarında üst sıralarda kendilerine yer bulmak gelir.

Google'ın arama algoritmalarına bağı olarak arama motoru sıralama kriterleri sürekli olarak değişir ve gelişir. Çünkü Google'ın önceliği daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yapılan aramayla en ilgili içerikleri kullanıcılara sunmaktır.

Web sayfalarının yüklenmesi için geçen süreye sayfa hızı denilir. Herhangi bir web sayfasının hızlı bir şekilde yüklenmesi web sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilir. Bu yüzden arama motoru sonuçlarında üst sıraların garantilenmesi için web sitesinin performansını sürekli olarak izlemeye ve izlediği performansın ne kadar yeterli olduğuna odaklanmaya özen gösterilmelidir.

Günümüzde çok farklı cihazlar kullanarak internet bağlanmak mümkündür. Buna bağlı olarak “duyarlı tasarım” giderek önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Herhangi bir web sitesinin öğelerinin internete bağlanma amacıyla kullanılan farklı ekranların boyutlarına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanması ve bu sayede farklı cihazlar kullanan her bir kullanıcı için en uygun deneyimin sağlanması duyarlı tasarım ile mümkün olur. Duyarlı tasarım anlayışını benimseyen mobil uyumlu web sitelerinin sayfaları arama motoru sorgulama sonuçlarında daha üst sıraları garantiler.

Arama motoru sonuçlarını doğrudan etkileyen diğer bir etken de yüksek kaliteli içeriklere sahip olmaktır. Çünkü arama motorları belirli soruları yanıtlama amacıyla ilgili ve doğru bilgilerin sunulmasına önem verir. Google web sitelerinin içeriklerini; uzunluk, yapı, kullanılan anahtar kelimeler ve bilgi açısından değerlendirir. Web sitesinin görünürlüğünün ve aldığı organik trafik miktarının artırılması için benzersiz ve orijinal içerikler oluşturulması gerekir.

Backlink'ler diğer bir deyişle web sitesine dışarıdan gelen bağlantılar web sitelerinin otorite göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Backlink temelde diğer web sitelerine yerleştirilerek bağlantı veren linkler şeklinde tanımlanabilir. Sizin bağlantınız bir başka web sitesinin içeriğinde yer aldığında web siteniz ilgili bir kaynak olarak işaretlenmektedir. Güvenilir web sitelerinden yüksek kaliteli backlink'lere sahip olan web sitesi sayfaları arama motoru sıralamalarında daha üst sıralarda yer alırlar.

Google bekleme süresi ve hemen çıkma oranı da dahil olmak kaydıyla birçok farklı etken üzerinden kullanıcı deneyimini ölçümler. Ziyaretçiler bir web sitesine girdiğinde eğer kısa süre içinde web sitesinden ayrılırsa bu site Google tarafından ilgisiz olarak kabul edilir. Eğer ziyaretçi arama sonucu girdiği web sitesinde daha uzun bir süre kalırsa Google bu web sitesinin kullanıcıya değerli bilgiler sağladığını ve olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşattığını kabul eder.

Herhangi bir web sitesinin ve ziyaretçilerin olası bir siber saldırıdan korunması amacıyla yapılan eylemlerin tamamı site güvenliği kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle Google, HTTPS ile güvence altına alınan web sitelerini kullanıcılar nezdinde ön plana çıkarır. Eğer bir web sitesini güvenli değil olarak işaretlediyse geri planda tutmayı tercih eder. Her bir web kullanıcısı için en önemli noktalardan biri hiç tartışmasız güvenliktir. Bu nedenle Google aramalarında üst sıraları hedefleyen web sitelerinde mutlaka SSL sertifikası bulunmalıdır.

SEO çalışmalarının sonuçları genellikle ilk aydan itibaren görülmeye başlasa da istenilen verimin elde edilebilmesi anahtar kelimelere ilişkin aramalarda ilk sayfada ya da ilk 5 içinde yer alınması gerekir. Bu durumda gözle görülür bir etki elde edilebilmesi için gereken süre sektörel rekabet özelinde farklılaşabilir. Ancak bu süre ortalama 3 ila 6 ay arasında değişir. SEO çalışmaları sonucunda istenilen verimliliğe ulaşılabilmesi için en az 3 aya gerek duyulmasına karşın SEO yatırımları uzun vadede kendisini koruyacaktır.

Kurucusu Atalay Sıdar olan Simur Digital sektörünün lider isimlerinden biri olarak SEO hizmeti sürecinin tüm aşamalarını profesyonelce gerçekleştirir. Simur Digital uluslararası düzeyde SEO ve Dijital Pazarlama konusunda iddialıdır. Remote ve şeffaf bir çalışma prensibi benimseyen Simur Digital kapsamlı çalışmalarıyla müşterilerinin rakipleri karşısında avantajlı duruma gelmesini sağlar. SEO çalışmalarında Ahrefs, Deepcrawl, Majestic, Moz, SEMRush, Screaming Frog ve daha pek çok farklı araç kullanan Simur Digital iş ortaklarının web sitelerini kullandığı tool'lar aracılığıyla düzenli olarak kontrol eder. .