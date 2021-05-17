Dünya üzerinden binlerce kişi tarafından oynanan Water Sort Puzzle oyununda 50. level oyuncuları oldukça zorluyor. Oyunun dönüm noktası olan ve bir hayli zor olan 50. bölüm nasıl geçilir diye araştırmaya başladı. Oyunda takılıp kalanlar internetten Water Sort Puzzle level 50 nasıl geçilir? Water Sort Puzzle 50. level geçme hilesi nedir sorularına yanıt aramaya çalışıyor. Water Sort Puzzle level 50 ile birlikte, Water Sort Puzzle level 105, Water Sort Puzzle level 107 de bir hayli zor. İşte Water Sort Puzzle level 50 adım adım geçme yöntemi.

Dünya üzerinden binlerce kişi tarafından oynanan Water Sort Puzzle oyununda 50. level oyuncuları oldukça zorluyor. Oyunun dönüm noktası olan ve bir hayli zor olan 50. bölüm nasıl geçilir diye araştırmaya başladı. Oyunda takılıp kalanlar internetten Water Sort Puzzle level 50 nasıl geçilir? Water Sort Puzzle 50. level geçme hilesi nedir sorularına yanıt aramaya çalışıyor. Water Sort Puzzle level 50 ile birlikte, Water Sort Puzzle level 105, Water Sort Puzzle level 107 de bir hayli zor. İşte Water Sort Puzzle level 50 adım adım geçme yöntemi.

Piyasaya çıktıktan sonra binlerce platforma indirilen son zamanların en popüler oyunlarından olan Water Sort Puzzle'da oyuncular 50. levelde takılıp kaldı. 50. bölümü geçmek için internette araştırma yapanlar Water Sort Puzzle level 50 nasıl geçilir? Water Sort Puzzle 50. level geçme hilesi nedir gibi soruları aramaya başladı.

Oyunun amacı şişlerdeki farklı katmanlardaki farklı renklerde olan suları aynı renkte kaplara doldurmak. 1 şişede sadece aynı renkten sıvı olmalı. Zeka ve düşünce oyunu olan Water Sort Puzzle 50. level geçme yöntemini adım adım sizlerle paylaşacağız.

WATER SORT PUZZLE LEVEL 50 GEÇME YÖNTEMİ

WATER SORT PUZZLE 50. LEVEL NASIL GEÇİLİR?

6'dan pembeyi 10'a boşaltın

9'dan yeşili 6'ya boşaltın

1'den turuncuyu 9'a boşaltın

3'ten yeşili 11'e boşaltın

1'den yeşili 11'e boşaltın

3'ten moru 1'e boşaltın

3'ten yeşili 11'e boşaltın

7'den yeşili 11'e boşaltın

7'den moru 1'e boşaltın

2'den pembeyi 10'a boşaltın

2'den kırmızıyı 7'ye boşaltın

6'dan yeşili 2'ye boşaltın

3'ten maviyi 6'ya boşaltın

8'den yeşili 2'ye boşaltın

4'ten griyi 8'e boşaltın

4'ten turuncuyu 3'e boşaltın

4'ten maviyi 6'ya boşaltın

5'ten laciverti 4'e boşaltın

9'dan turuncuyu 3'e boşaltın

4'ten laciverti 9'a boşaltın

1'den moru 3'e boşaltın

5'ten moru 4'e boşaltın

7'den giriyi 1'e boşaltın

8'den yeşili 2'ye boşaltın

7'den kırmızıyı 8'e boşaltın

7'den turuncuyu 3'e boşaltın

9'dan laciverti 7'ye boşaltın

9'dan kırmızıyı 8'e boşaltın

6'dan maviyi 9'a boşaltın

6'dan laciverti 7'ye boşaltın

5'ten maviyi 9'a boşaltın

5'ten griyi 1'e boşaltın

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.