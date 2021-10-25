Vücuttaki çatlak izleri nasıl geçer?

Kadınların korkulu rüyası vücut çatlakları genetik faktörler, gebelik, kilo alıp verme ve yanlış beslenme alışkanlıkları sonucunda oluşabiliyor. Peki bu kötü görünümlü çatlaklar tedavi edilebilir mi? Sizler için araştırdık...



Vücutta gebeliğe, kilo alıp vermeye, genetik faktörlere, cilt kuruluğuna ve yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan beyaz çatlaklar estetik görünümü oldukça bozmaktadır. Özellikle bel, bacak, karın ve kol bölgelerinde oluşan bu çatlaklar kişiyi oldukça rahatsız eder. Çatlaklar için piyasada birçok krem mevcuttur. Ayrıca lazerle de çatlaklar hızlı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Vücudumuz neden çatlıyor?

Çatlaklar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. En sık görülen ise hamileliğe bağlı oluşan çatlaklardır. Hamilelikte kadınların kilo alması, vücudunun ödem toplaması, göğüslerinin büyüyüp gerilmesi yüzünden karın başta olmak üzere vücutta çeşitli bölgelerde çatlaklar kolaylıkla oluşabilmektedir. Gebelik döneminde oluşan çatlaklar stria gravidarum olarak isimlendirilir.

Aşırı kilo alıp verme ve kas kütlesinin ani artışı da deri çatlağına neden olabilir. Obezite hastalarında deri çatlağı görülme olasılığı %40 artar.

Ergenlik döneminde kas yapısının gelişmesi, fazla miktarda kilo almak veya fazla miktarda kilo vermek de deri çatlaklarının sebepleri arasındadır. Ayrıca vücutta yaşanan hormonel değişimler yüzünden de deri çatlayabilir.

Kortizon içerikli ilaçlar cildin elastin ve kolajen liflerinin yırtılmasına sebep olarak derinin çatlamasına neden olabilir.

Bazen de ortada hiçbir sebep yokken deri çatlayabilir. Bu tarz çatlaklar idiopatik çatlak olarak isimlendirilir.

Deri çatlakları vücudun hangi bölgelerinde görülür?

Vücutta oluşan deri çatlakları her bölgede görülebilir. Fakat genellikle meme, karın, sırt, kalça, bacak ve üst kolun iç kısmındaki deriler çatlar. Erkeklerde kol, bel bölgesi ve kalça yaygın olarak çatlarken kadınlarda kalça bacak ve memelerde deri çatlakları görülür.

Deri çatlakları nasıl geçer?

Deri çatlaklarını geçirmek için bir çorba kaşığı badem yağı, bir çorba kaşığı kayısı yağı, iki çorba kaşığı limon suyu, iki çorba kaşığı toz şekere ihtiyacınız olacak.

Tüm bu malzemeleri bir kap içerisinde homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Bu karışımı banyodan yarım saat önce vücudunuzun çatlak bölgelerine masaj yaparak uygulayın ve on dakika boyunca bekletin. Daha sonra durulayabilirsiniz. Bu uygulamayı ayda üç kere düzenli bir şekilde yaptığınızda etkisini göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.