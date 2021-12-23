Vücut çatlaklarından kurtulmak için...

Vücut çatlakları genetik faktörler, gebelik, kilo alıp verme ve yanlış beslenme alışkanlıkları yüzünden oluşabiliyor. Peki vücutta oluşan bu çatlaklardan nasıl kurtulabiliriz? Sizler için araştırdık...



Hamileliğe, kilo vermeye, kilo almaya, genetik faktörlere, cilt kuruluğuna ve yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan beyaz çatlaklar kişiyi oldukça mutsuz eden bir görünüme sebep olurlar. Bel, bacak, karın ve kol bölgelerinde oluşan bu çatlaklar estetik görünümü çok olumsuz etkiler. Çatlakları ortadan kaldırmak için piyasada birçok krem satılmaktadır. Aynı zamanda lazerle de çatlaklar hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak biz size doğal içerikli bazı önerilerde bulunacağız...

Çatlak görünümünden nasıl kurtulabiliriz?

Çatlaklardan kurtulmak için doğal bir karışım hazırlayacağız. Bu karışım içerisinde aloe vera ve hindistan cevizi yağı olacak.

Aloe vera tıbbi sarısabır ismiyle de bilinmektedir. Doğal yaşam alanı Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz'in güneyidir. Fakat her ülkede, hatta evlerin balkonunda bile yetiştirilebilir. Aloe veranın etli yapraklarının içerisinde kaygan ve yapışkan kıvamdaki bir jel bulunur bu etkili kısmıdır. Yaprakları kökten kesilir ve üzerindeki yeşil kabuk bıçak yardımıyla ince bir şekilde soyulur. İçerisindeki jel, saç ve cilt bakımında kullanılabilir.

Aloe vera ciltte kolajen üretimini artırarak cildi yeniler. Yanık, yaralanma ve cilt tahrişine sürüldüğünde iyileşme sağlar. Aloe vera yüksek oranda su ve mineral içerir. Her gün bir kez bir tatlı kaşığı kadar aloe vera jelini göz çevrenize, yüzünüze ve boynunuza uygulayarak cildinizdeki yıpranmışlığı giderebilirsiniz. Jelin içerisine limon damlatarak C vitaminini de cildinize uygulayabilirsiniz. Bu karışım sayesinde cildinizdeki lekelerin rengi de zamanla açılarak kaybolacaktır. Aloe vera antibakteriyel olduğu için iltihapları da kurutucu etkidedir. Ağrılı sivilcelere, mantar enfeksiyonlarına iyi gelir.

Hindistan cevizi yağı cildinizin yağ ve nem dengesini sağlar. Varisli damarların oluşmasının önüne geçer. Cildi güzelleştirir, sıkılaştırır, canlılık verir. Göz altındaki şişlikleri indirir. Cilt yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Vücudunuzdaki çatlaklardan kurtulmak için 1/3 su bardağı aloe vera jel, yarım su bardağı saf Hindistan cevizi yağı ve isteğe bağlı olarak esansiyel yağa ihtiyacınız olacak.

Aloe vera jel ile hindistan cevizi yağını kremsi bir kıvam alana kadar yaklaşık on dakika güzel bir şekilde karıştırın. Güzel bir koku vermesi için bu karışıma sevdiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla ilave edin. Hazırladığınız karışımı kapaklı cam bir kabın içerisine koyun ve oda sıcaklığında muhafaza edin.

Hazırladığınız karışımı duştan sonra vücudunuzda çatlak olan bölgelere masaj yaparak uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.