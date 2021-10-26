Vücudunuzun en kirli bölgesi orası!

Vücudumuzda banyo yaparken bile tam olarak temizleyemediğimiz ve parazit barındıran yerler vardır. Bu parazitler maalesef hastalıklara neden olabilmektedir. Peki vücudun en kirli yeri neresidir? Parazitler vücutta ne gibi hastalıklara sebep olur? Vücutta parazit olup olmadığı nasıl anlaşılır? Sizler için araştırdık...



Parazitler vücutta daha çok temizlenmesi zor olan kulak, burun ve göbek deliğinde ve ayrıca bağırsakta ve mesanede birikir. Kirpik diplerimizde ve kaşlarımızda dahi parazitler mevcuttur. Bu parazitlerin oluşumunun nedeni yeterli ve düzgün temizlenmemektir. Vücudumuzda ortalama olarak yüz trilyon bakteri mevcuttur. Düzenli ve doğru bir şekilde temizlenmezsek bu bakteriler yüzünden hasta olabiliriz.

Vücudumuzun en kirli bölgesi neresi?

Dermatologlar vücudumuzun en kirli yerinin göbek deliği olduğunu söylüyor. Birçok insan göbek deliğini banyo esnasında temizlemeyi unutuyor. Gün içerisinde bakteriler kolaylıkla göbek deliğinde birikebiliyor. Doğru bir şekilde temizlenmezse bu bakteriler hastalığa neden olabilir.

Göbek deliği nasıl temizlenmeli?

Göbek deliğini temizlerken şeklini dikkate almalısınız. Kimi insanda göbek deliği çıkık kimi insanlarda ise çukur şeklindedir. Göbek deliğiniz çıkık bir şekildeyse sabunlu lifle sıcak suyun altında temizleyebilirsiniz. Çukur şeklinde göbek deliğiniz varsa çok fazla baskı uygulamadan liflenmelisiniz. Ayrıca tuz ve sıcak suyu birbirine karıştırıp homojen bir karışım elde ettikten sonra kulak çubuğu yardımıyla bu karışımı göbek deliğinize sürüp bakterileri önleyebilirsiniz.

Parazitler vücutta ne gibi hastalıklara sebep olurlar?

Vücudumuzda düzgün bir şekilde temizlenmediğimiz için oluşan parazitler boğazlarda enfeksiyona, burun bezlerinde büyümeye, sinüslerde tıkanmaya, kabızlığa, ishale, orta kulak iltihabına, iştahsızlığa, sağlıksız kilo kaybına, kirpik diplerinde iltihap nodüllerine, kaşlarda kepeklenmeye, cilt yüzeyinde hasar oluşmasına, egzama, döküntü ve kurdeşene ve idrar yollarında iltihaplanmaya neden olabilir. Depresyon, unutkanlık, agresif ruh hali ve duygu bozukluğu da parazitlerin vücutta neden olduğu rahatsızlıklardır.

Parazit ayrıca düzensiz beslenme, yetersiz uyku ve stres durumlarında da vücutta artışa geçebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 3 milyardan fazla insanın, parazit enfeksiyonundan şikayet ettiğini söylüyor.

Vücutta parazit tespiti nasıl yapılır?

Vücutta parazit olup olmadığı dışkı (gaita) analiziyle kolaylıkla yapılabilir. Bu analiz sayesinde vücuttaki parazitler ve parazitlerin çeşitleri belirlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.