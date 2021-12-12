Vücudunuzu temizlemek için...

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Fakat kaçımız gerçekten sağlıklı beslenerek vücudumuzu hastalıklara karşı dirençli hale getiriyoruz? Gerçekten vücudumuza yarar sağlayan besinlerden zengin bir soframız var mı? Sizler için hastalıklardan korunmanızı sağlayacak, vücudu temizleyen besinleri derledik...



Kimimiz kış boyu sık sık hastalanıyor, kimimiz ise hastalık nedir bilmiyor. Bunun nedenini hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Gerçekten doğru besinlerle sağlıklı bir şekilde beslenirse vücudumuzu hastalıklardan koruyabiliriz.

Vücudu hangi besinler temizliyor?

Chia tohumu - Chia tohumunun içerisinde bol miktarda lif ve omega 3 yağ asitleri bulunur. Ayrıca chia tohumu vücuda çok iyi enerji verir ve sindirim sırasında karşılaştığı toksinleri uzaklaştırıp içinizi onlardan temizler. Chia tohumunu sık sık beslenmenize dahil etmeniz vücudunuz için iyi olacaktır.

Zencefil - Zencefil mide ve bağırsaklar için en faydalı besinlerden biridir. Zencefil gazı söktürür, mideyi yatıştırır, bağırsakları temizler, sindirime yardım eder, kan dolaşımına hız kazandırır, gargara yapıldığında boğaz ağrısını hafifletir ve vücudu ısıtır. Bu yüzden sağlıklı bir vücut için mide ve bağırsak dostu zencefili sık sık tüketmeye özen gösterin.

Yeşil yapraklı sebzeler - Yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda lif, vitamin ve mineral içerir. Aynı zamanda iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sebzelerden tam olarak yararlanabilmek için onları pişirerek değil çiğ tüketmeye özen gösterin.

Buğday çimi - Buğday çimi A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum içerir. Aynı zamanda B17 vitamini içeriği ile kanser hücreleriyle savaşır. Buğday çimi kanın pH dengesini düzenler ve bu sayede kanın alkali olmasına yardımcı olur. Kanda taşınan oksijen miktarının artmasını sağlar. Buğday çimi vücuda enerji verir. Antioksidan ve anti-aging özelliktedir. Sindirim sisteminin sağlığına olumlu katkılarda bulunarak gaz ve şişkinlik gibi problemlerin giderilmesini sağlar. Dişlere yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakla - Bakla bitkisel protein, A vitamini, B2 vitamini, C vitamini, demir ve kalsiyum içerir. İdrar yollarını temizler, kum ve taş dökmede böbreği destekler. Lifli yapısı sayesinde sindirimi harekete geçirir.

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