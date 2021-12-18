Vücudunuzdaki 'Yeniden Başlat' tuşunun nerede olduğunu biliyor musunuz?

Zu San Li vücudumuzdaki bir noktaya verilen isimdir. Bu noktaya yapılan masaj da bu isimle anılır. Zu San Li bacakta bulunur. Bu noktaya uygulanan masajın vücudu yeniden sağlıklı bir hale getireceği iddia ediliyor. Gelin Zu San Li'ye daha yakından bakalım...



Bacaklarımızda bulunan bir noktaya Zu San Li deniyor. Bu noktaya yapılan masaj da bu isimle anılıyor. Buraya masaj uygulanınca vücudun tekrar sağlıklı bir hale geleceğine inanılıyor. Bu yüzden bu noktaya "Yeniden başlatma tuşu", "Uzun ömür noktası" ve "Yüz hastalığın noktası" gibi isimlerle de anılıyor.

Zu San Li nasıl ortaya çıktı?

Rivayet o ki bu noktayı ilk kez Zu San Li adlı bir Çinli'nin babasının buluyor. Babası çocuğuna bu yöntemi gösterdikten sonra Zu San Li, her gün düzenli olarak bu noktaya masaj yapıyor ve uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip oluyor. Hatta onlarca imparatorun doğumuna ve ölümüne şahitlik ettiği dahi söyleniyor. Bu yüzden de bu noktanın ismi Zu San Li olarak anılıyor.

Zu San Li noktasına masaj yapmanın ne gibi bir faydası var?

Zu San Li noktasına masaj yapılınca kan basıncının sağlıklı seviyelerde seyrediyor. Bu sayede tansiyon problemi yaşayanlara da destek oluyor. Kandaki glikoz seviyesi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu sayede vücudu çeşitli hastalıklardan korur. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Böbrek üstü bezlerinin doğru bir şekilde çalışmasına destek olur. Vücudun içsel dengesini bulmasını sağlayarak tüm sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağladığı düşünülüyor.

Zu San Li noktasını nasıl bulacağız?

Zu San Li, diz kapağının biraz altında yer alıyor. Tam olarak yerini saptayabilmek için elinizi avuç içiniz diz kapağınızı kapatacak ve parmaklarınız aşağı bakacak şekilde dizinizin üzerine koyun. Elinizi tam olarak yerleştirince serçe parmağınızla yüzük parmağınız arasında kalan kısım Zu San Li noktasıdır. Fakat sol dizinizdeki Zu San Li noktasını bulmak için sol elinizi, sağ dizinizde bulunan Zu San Li noktasını bulmak için sağ elinizi kullanmalısınız.

Zu San Li noktasını başka bir yöntem sayesinde de bulabilirsiniz. Sert bir zemine, örneğin yere oturun. Bacaklarınızı kendinize doğru çekin, ayak tabanlarınız yere tamamen basacak şekilde durun. Bu pozisyonda dururken dizinizin altında hafifçe çıkık bir yer göreceksiniz. Elinizle bu noktayı bulun. İşte bulduğunuz o hafif çıkık nokta Zu San Li'dir.

Zu San Li noktasına nasıl ve ne zaman masaj yapılması gerekir?

Zu San Li masajını her gün uygulayabilirsiniz. Fakat geleneksel Çin tıbbına göre, Zu San Li noktasına masaj yapmak için en uygun vakit sabah saatleridir.

Zu San li noktasını belirledikten sonra bu noktaya parmaklarınızla hafifçe bastırarak masaj yapın. Masaj yaparken saat yönünde dairesel hareketler yapmanız yeterlidir. Günde on dakika bu şekilde masaj yaparak ve bunu düzenli bir hale getirerek Zu San Li noktasının yararlı olup olmadığını kendiniz öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.