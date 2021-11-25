Vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmak için...

Vücudumuz topraktan, sudan, havadan ve tükettiğimiz gıdalardan dolayı toksin ve zehirleyici maddelerin etkisi altında kalıyor. Bu toksinler bilhassa bağırsak sağlığımızı olumsuz etkiler. Vücudunuzu doğru besinleri tüketerek toksinlerden temizleyebilirsiniz. Peki bu besinler hangileri? Sizler için araştırdık...



Çeşitli sebeplerden dolayı vücudumuzda zararlı toksinler birikebilir. Bu toksinler özellikle bağırsaklarımızı olumsuz etkiler. Toksinler yüzünden bağışıklık sistemimiz güçsüzleşir, hormonel dengesizlikler , hayatın ileri dönemlerinde kalp ve damar problemleri, eklem hastalıkları, aşırı kilo, diyabet hatta kanser gibi çok çeşitli hastalıklar yaşayabiliriz.

Toksinler vücuttan hangi besinler yardımıyla temizlenir?

Havuç ve pancar - Havuç ve pancar, antioksidan özellikte sebzelerdir. Ayrıca C vitamini bakımından da çok zenginlerdir. Bu güçlü besin değeri sayesinde vücuttan toksinleri temizleye yardımcı olurlar.

Enginar - Enginar kolesterolü düşüren ve karaciğeri temizleyen bir sebzedir. Her hafta muhakkak birden fazla kez tüketilmesi tavsiye edilen enginar vücudumuzu toksinlerden temizler.

Tahin - Susam ve susamdan elde edilen tahin vücudumuzda biriken kalıntıları temizler. Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede karaciğerimizi korur.

Yeşil yapraklı sebzeler - Pırasa, havuç, kabak, marul, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri klorofil maddesi sayesinde karaciğeri ağır metallerin etkilerinden korur. Bu yeşil yapraklı sebzeleri salatanın içerisinde çiğ veya haşlanmış olarak tüketebilir, yemeğini ve çorbasını yapabilirsiniz.

Hindiba ve tere - Salatalarda veya yemeklerin yanında çiğ olarak hindiba ve tere tüketirseniz safra üretiminin akışını artar ve toksinler vücuttan atılır.

Elma - Yemeklerden sonra, özellikle de yatmadan önce yiyeceğiniz bir tane elma sindirim sisteminizde biriken toksinleri dışarı atarak vücudunuzun temizlenmesini sağlayacaktır.

Ceviz - Ceviz içeriğindeki omega 3 ve arijinin sayesinde karaciğerin korunmasına yardımcı olur. Sabahları iki ya da üç tane ceviz tüketirseniz karaciğeriniz daha sağlıklı olacaktır.

Somon - Somon yağlı bir balıktır ve içeriğindeki yağlar karaciğerin dostudur. Somon tüketilince karaciğeriniz temizlenir.

Zerdeçal - Zerdeçal karaciğerin dostu olan bir baharattır. Yemeklerinize daha sık zerdeçal katarak vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz. Ayrıca zerdeçalı çay olarak demleyip tüketebilirsiniz.

Limon, portakal, greyfurt - Portakal , greyfurt ve limon, bol miktarda C vitamine sahiptir. Bu sayede vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirirler, safra üretimine yardım ederler, mide ve bağırsaklar üzerinde etkilidirler. Vücudu toksinlerden de temizlerler.

Avokado - Avokado glutatyon içerdiği için karaciğere zarar veren toksinlere karşı çok etkili bir besindir.

Sarımsak ve soğan - Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlayarak ve karaciğerden toksinleri atılmasına yardım ederler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.