Vücudunuzda omega-3 eksik olursa...

Omega-3 yağ asitlerine vücudumuzun ihtiyacı vardır. Vücudumuz kendi kendine üretemeyeceği bu çoklu doymamış yağ asitlerinde uzun süre eksiklik yaşarsa bazı ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Peki vücudumuzda omega-3 yağ asitleri eksik olursa ne gibi belirtiler yaşarız? Sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık...



Omega-3 vücut için temel bir yağ asididir. Haftada en az 3 kez balık yendiğinde vücudun omega-3 ihtiyacı karşılanır. Vücudumuzda omega-3 eksikliği oluşursa bazı belirtilerle bunu bize haber verir.

Omega-3 yağ asitlerinin vücudumuzda eksik olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Omega-3 yağ asitleri, tahmin edebileceğiniz gibi cildin nemlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzda ihtiyaç duyduğumuzdan daha az omega 3 bulunursa cildimiz kurur. Eğer cildiniz hiç olmadığı kadar kurumaya ve pul pul olup dökülmeye başladıysa omega-3 eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Omega-3 yağ asitleri vücudun kendi sıcaklığını ayarlayabilmesinde önemli bir yol oynar. Omega-3 vücudu dışarıdaki soğuk havadan izole etmeye yardımcı olur. Eksiklik yaşandığında el ve ayaklar başta olmak üzere vücudun birçok yeri soğuyabilir, üşüme hissi belirgin bir şekilde kendini gösterir.

Omega-3 yağ asitlerinin eksikliği durumunda saç diplerindeki deri kuruyabilir, bu da kepek soruna neden olabilir. Bu kurumalar, belirli bir süre devam ederse ve önlenmezse saç köklerinin sağlığı olumsuz etkilenir ve saç dökülmeleri meydana gelir. Saçlar sağlıksız, cansız ve kırılgan bir hale gelebilir.

Omega-3 eksikliği söz konusu olursa vücudumuz birçok vitamin ve mineralden mahrum kalabilir. Çünkü bu yağ asitleri vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilimini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu yüzden de tırnak sağlığı bozulur, el ve ayak tırnakları çok daha kırılgan bir hale gelir.

Omega-3 yağ asitleri sayesinde beynin fonksiyonları her şeyi gerektiği şekilde yerine getirir. Omega-3 ihtiyacımızdan daha az olursa uyku düzeninde bozukluklar başlayabilir. Akşam yatağa yatınca uyuyamama, saatlerce yatakta dönüp durma, sabahları uyanamama, zor uyanma görülebilir.

Omega-3 yağ asitleri eksikliğinde herhangi bir olaya veya konuya konsantre olamama yaygın bir şekilde görülür. Eğer son zamanlarda dikkatiniz çok kolay dağılıyorsa, odaklanma problemleri yaşıyorsanız omega 3 eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinde vücudumuz enerjisiz kalır. Halsiz, kızgın, depresif veya üzgün hissedilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.